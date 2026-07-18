¿España o Argentina? La IA hace su última predicción sobre el campeón del Mundial 2026

A 24 horas de la final de la Copa Mundial del 2026, la atención está puesta en las selecciones de Argentina y España, que se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio, a las 13.00 horas de Guatemala, en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, ante más de 82 mil aficionados que esperan un gran encuentro.

La Albiceleste llega al Estado Jardín con la ilusión de conseguir su cuarta estrella y convertirse en la tercera selección, después de Italia y Brasil, en conquistar dos títulos mundiales consecutivos, un logro que no se alcanza desde 1962, cuando la Canarinha de Pelé y Vavá lo consiguió. Ahora, Lionel Messi y compañía esperan hacer lo mismo.

Por otro lado, la Roja alcanzó la segunda final mundialista de su historia y el equipo dirigido por el técnico español Luis de la Fuente buscará igualar lo conseguido por los hombres de Vicente del Bosque, quienes, comandados por Andrés Iniesta, conquistaron su primera estrella hace 16 años, cuando derrotaron 1-0 a Países Bajos en Sudáfrica.

Ambas potencias solo se han enfrentado una vez en la historia de las Copas del Mundo. Fue hace seis décadas, en la fase de grupos de la Copa Mundial de Inglaterra 1966, con victoria de Argentina por 2-1, gracias a un doblete de Luis Artime y al descuento de Pirri para España, en un partido disputado en el Villa Park de Birmingham.

¿Argentina o España?

La atención mundial estará puesta el próximo domingo 19 de julio en la final de la Copa Mundial del 2026, que enfrentará a dos gigantes del futbol internacional, debido a que, por primera vez en la historia, el campeón vigente de la Copa América, Argentina, disputará una final mundialista contra el campeón vigente de la Eurocopa, España.

Frente a este escenario, según ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, España tiene un 58% de probabilidades de conquistar la Copa Mundial del 2026, mientras que Argentina registra un 42%, por lo que la Roja parte como ligera favorita, de acuerdo con los modelos estadísticos y las casas de apuestas.

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Por otra parte, Gemini, la familia de modelos de inteligencia artificial generativa y multimodal de Google, también considera que la selección de España llega con una ligera ventaja sobre Argentina. Por lo tanto, le otorga a la Roja un 59% de probabilidades de conquistar la Copa Mundial, mientras que a la Albiceleste le asigna un 41%.

Mientras tanto, Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, también considera que España parte como favorita para conquistar la Copa Mundial del 2026 el próximo domingo 19 de julio y le otorga una probabilidad aproximada del 57%, mientras que Argentina, vigente campeona del torneo, registra alrededor del 43%.

¿Por qué España es la favorita para ganar?

Las tres inteligencias artificiales coincidieron en que la selección de España tiene mayor capacidad para controlar los partidos y neutralizar el potencial ofensivo de cualquier equipo, en particular el de Argentina, ya que la Albiceleste estará comandada por Messi, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, jugadores a quienes los españoles conocen bien.

Además, en esta Copa Mundial del 2026, España ha permitido a sus rivales un xG (goles esperados) de apenas 0.31 por partido. Esta métrica estadística, que mide la probabilidad de que un remate termine en gol, refleja el sólido desempeño defensivo de la Roja y un estilo de juego basado en la posesión, el juego de posición y la presión.