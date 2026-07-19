El mal perder de Leandro Paredes: Los incidentes tras la final del Mundial entre Argentina y España

Durante la tarde de este domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a Argentina en la gran final de la Copa Mundial del 2026, disputada en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 83 mil espectadores presenciaron el momento en que la Roja conquistó el segundo título mundialista de toda su historia.

El encuentro en Estados Unidos se definió en el tiempo extra, con una anotación del delantero español Ferran Torres en el minuto 106. Así, los dirigidos por el director técnico Luis de la Fuente repitieron lo conseguido por España en la Copa Mundial del 2010, cuando Andrés Iniesta anotó el único gol del juego, también en el tiempo extra.

Con la derrota en Nueva Jersey, la selección de Argentina perdió la posibilidad de convertirse en bicampeona del mundo por primera vez en toda su historia. Así, los únicos bicampeones mundiales seguirán siendo Italia, tras los títulos consecutivos de 1934 y 1938, y Brasil, que ganó dos Copas del Mundo consecutivas en 1958 y 1962.

Ante este resultado, no todos los jugadores de la Albiceleste reaccionaron positivamente a la derrota frente a España. Por lo tanto, uno de los más afectados fue el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, quien se enfrentó a golpes con algunos futbolistas españoles al término del encuentro, cuando la Roja comenzó a celebrar.

Una final dominada por España

El partido fue completamente dominado por España y los comandados por Torres terminaron el encuentro con el 65% de posesión del balón, frente al 35% de Argentina. Además, la Albiceleste solo realizó dos remates, mientras que la Roja hizo 20 y, además de generar más oportunidades, completó más del doble de pases: 755 frente a 348.

Sin embargo, las faltas fueron protagonistas del encuentro: España cometió 19 y Argentina, 24. La Albiceleste también recibió cinco tarjetas amarillas, mientras que España no recibió ninguna, y se quedó con un hombre menos cuando faltaban unos minutos para que el compromiso se fuera al tiempo extra, tras la expulsión de Enzo Fernández.

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Las 43 faltas cometidas durante el encuentro reflejan un juego intensamente interrumpido, muy físico y con una fuerte fricción entre ambos equipos, pues ambas selecciones detuvieron constantemente los avances prometedores del rival mediante infracciones menores para reorganizarse en defensa, principalmente la dirigida por Lionel Scaloni.

Este número de faltas fue resultado de los esquemas de presión implementados por Scaloni y Luis de la Fuente, cuyos equipos llevaron las acciones al límite del reglamento para recuperar la posesión del balón. No obstante, el desarrollo del compromiso elevó la tensión y, al final del encuentro, la mayoría de los jugadores terminaron molestos.

Las imágenes de los incidentes

Escenas desagradables siguieron al pitido final de la final de la Copa Mundial 2026. El mediocampista argentino Leandro Paredes agarró por el cuello al defensor español Eric García y luego lanzó al centrocampista Gavi al suelo, mientras los demás jugadores de Argentina y España se enfrentaban en el terreno de juego tras la victoria de la Roja.

“Paredes tuvo un movimiento absolutamente despreciable después del partido para provocar todas las peleas entre ambos equipos. Vergonzoso y un perdedor resentido”, agregó uno de los internautas que compartió las imágenes de la agresión en redes sociales, en las que se generó un debate sobre la reacción del jugador de Boca Juniors.