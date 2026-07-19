Las reacciones y los memes de la final entre Argentina y España: de Messi a Speed y Alcaraz

Durante la tarde de este domingo 19 de julio, la selección de España derrotó 1-0 a su similar de Argentina en la gran final de la Copa Mundial del 2026, disputada en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 83 mil espectadores presenciaron el momento en que la Roja conquistó su segundo título mundialista.

Más allá de lo deportivo, el encuentro estuvo marcado por la presencia de decenas de personalidades, desde cantantes como Shakira, Justin Bieber y Post Malone hasta autoridades internacionales como Donald Trump, presidente de EE. UU, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quienes fueron coanfitriones de esta Copa del Mundo.

Sin embargo, el grupo de personalidades que se llevó los reflectores fue el de los atletas y exfutbolistas, que abarrotaron el recinto deportivo con la ilusión de presenciar la primera final de una Copa del Mundo entre la vigente campeona de América y la de Europa, algo que nunca había ocurrido en los 96 años de historia de este campeonato.

Ante este escenario, las cámaras internacionales estaban atentas para captar cualquier reacción de los famosos, debido a que estos memes se han vuelto virales en las redes sociales y miles de internautas los utilizan para expresar lo que sienten sin necesidad de palabras, solo mediante imágenes o videos de las personalidades populares.

Lo más viral de la final

Ronaldinho y Ronaldo con Madonna

Cuando parecía que todos conocíamos la carrera que habían construido los astros brasileños Ronaldo Nazário y Ronaldinho Gaúcho, ambos ya retirados del futbol profesional, un nuevo multiverso se abrió: en la final de la Copa Mundial entraron al MetLife Stadium conduciendo el vehículo de Madonna durante su gran presentación.

Una vez finalizado el primer tiempo del partido, comenzaron en el recinto deportivo de Nueva Jersey los preparativos para el montaje del tan anunciado y esperado espectáculo de medio tiempo, que se presentó por primera vez en la historia de una Copa Mundial. No obstante, nadie imaginaba que vería a los brasileños de esa manera.

Ronaldinho y Ronaldo Nazario en la actuación de Madonna 🇧🇷😹🐐



pic.twitter.com/LcFLyC9uSu — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) July 19, 2026

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La reacción de Carlos Alcaraz al gol anulado

Entre las muchas caras conocidas que se dieron cita en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, para presenciar la final de la Copa Mundial, una de las más destacadas fue la del tenista español Carlos Alcaraz, quien actualmente se recupera de una lesión que le ha impedido disputar Roland Garros y Wimbledon, aunque no perderse este partido.

Alcaraz, quien tuvo el honor de transportar el trofeo hasta el césped en un lujoso estuche hecho a medida por la firma Louis Vuitton, demostró posteriormente en las gradas que es un futbolero, ya que las redes sociales se llenaron de imágenes del momento que protagonizó al celebrar por todo lo alto uno de los goles anulados a España.

Another meme from this World Cup 😂 pic.twitter.com/Qet39mulmo — WolfRMFC (@WolfRMFC) July 19, 2026

Las lágrimas de Messi tras la derrota

La despedida de Lionel Messi de la Copa Mundial del 2026 quedó marcada por una de las escenas más emotivas de la final, debido a que, tras la derrota de Argentina frente a España, las cámaras captaron al capitán de la Albiceleste completamente desconsolado mientras abandonaba el terreno de juego en Nueva Jersey entre lágrimas.

El histórico número diez, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y referente absoluto del futbol sudamericano, no pudo contener las lágrimas al comprender que este habría sido su último partido en una Copa Mundial. La escena rápidamente dio la vuelta al mundo, pues probablemente no exista otro como Messi en mucho tiempo.

Messi will always give you a meme out of nowhere pic.twitter.com/iIjI2rvTog — Kobi (@UTDKobi) July 19, 2026

El alivio de Speed

IShowSpeed volvió a ser protagonista durante la final de la Copa Mundial del 2026 entre las selecciones de Argentina y España. Esta vez, el influencer estadounidense reaccionó con sorpresa al gol de Ferrán Torres, que abrió el marcador en el segundo tiempo extra, y su particular festejo rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Ubicado en uno de los sectores del estadio, Speed quedó inmóvil cuando la pelota ingresó en el arco argentino. Durante los primeros segundos no celebró el gol de España y se mostró completamente desconcertado por lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, instantes después cambió de expresión y dijo: "¿Qué está pasando en mi vida?".