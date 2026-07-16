Por qué las medidas de control migratorio del DHS han dejado víctimas en Estados Unidos

Tras dos tiroteos mortales ocurridos con pocos días de diferencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspendió temporalmente los intentos de arrestar a inmigrantes indocumentados deteniéndolos en sus vehículos. Posteriormente, el presidente Donald Trump pareció socavar esta medida con una publicación en redes sociales.

Según un análisis de The Washington Post, las recientes muertes —en Houston y Biddeford, Maine— se encuentran entre al menos 17 tiroteos contra automovilistas perpetrados por agentes federales de inmigración desde el inicio del mandato de Trump, hace casi 18 meses.

Seis personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses, han muerto en estos tiroteos, en los que participaron agentes del ICE, del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y de Investigaciones de Seguridad Nacional. Estos incidentes se han vuelto más frecuentes a medida que la administración intensificó la aplicación de las leyes de inmigración, con el objetivo de realizar 2 mil arrestos diarios en las últimas semanas. Solo en julio, agentes del ICE se vieron involucrados en tres tiroteos, todos durante controles de tráfico. El ICE investigó tres casos en los que un agente disparó un arma de fuego bajo cualquier circunstancia entre octubre del 2023 y septiembre del 2024.

En un comunicado de prensa de febrero, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: “Hemos visto más de 180 ataques con vehículos contra las fuerzas del orden desde que el presidente Trump asumió el cargo”. En algunos casos de gran repercusión, la versión del DHS sobre los tiroteos ha sido contradicha por videos o testimonios de testigos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que investiga todos los tiroteos en los que participa su personal. Algunos de los 17 tiroteos también motivaron investigaciones del FBI o de agencias estatales, y al menos un agente fue acusado penalmente.



El recuento de The Post excluye los tiroteos en los que nadie resultó herido y aquellos que ocurrieron fuera de operativos policiales oficiales. La lista también excluye incidentes en los que no hubo vehículos, como el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis mientras protestaba contra las operaciones del ICE. A continuación, un repaso a los 17 incidentes analizados por The Post.

13 de julio: Biddeford, Maine

Johan Sebastián Durán Guerrero (muerto)

Un agente del ICE disparó y mató a Durán, de 25 años, durante un control de tráfico. El ciudadano colombiano intentaba huir del lugar y el agente temió por la seguridad pública, según un portavoz del ICE. Según el senador Angus King (independiente por Maine), Durán no era el objetivo del operativo policial. Las autoridades federales y estatales están investigando el tiroteo.

7 de julio: Houston

Lorenzo Salgado Araujo (muerto)

Salgado Araujo murió abatido a tiros por un agente del ICE durante un control de tráfico. Según las autoridades, Salgado Araujo, originario de México y sin estatus legal en Estados Unidos, embistió un vehículo del ICE durante un operativo policial. Tres hombres que se encontraban en el coche de Salgado Araujo durante el tiroteo refutaron la versión del ICE, afirmando que un agente disparó casi inmediatamente después de salir de su vehículo y que Salgado Araujo no se desvió en su dirección. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional está investigando.

15 de junio: Condado de Ocean, Nueva Jersey

Eduardo Cruz García

Según consta en un documento judicial, un agente del ICE disparó a Cruz García mientras este huía de un control de tráfico en Nueva Jersey el 15 de junio. The New York Times informó que recibió un disparo en el brazo. Fue acusado de agredir a un agente.

7 de abril: Patterson, California

Carlos Iván Mendoza Hernández

Agentes federales de inmigración dispararon varias veces contra Mendoza Hernández dentro de su automóvil. La fiscalía afirmó que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y lo acusó de intentar atropellar a los agentes cuando estos intentaban detenerlo. Un gran jurado federal lo acusó formalmente de dos cargos de agresión y un cargo de destrucción de propiedad gubernamental.

4 de marzo: Sierra Blanca, Texas

James Douglas McMillan (fallecido)

McMillan, residente de Wisconsin, murió abatido a tiros tras huir de un puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El comunicado indica que las fuerzas del orden abrieron fuego contra McMillan después de que este comenzara a disparar desde la ventanilla del vehículo contra agentes estatales, vehículos civiles, alguaciles que acudieron al lugar y una unidad táctica de la Patrulla Fronteriza. Los Texas Rangers, con la ayuda del FBI y la CBP, estaban llevando a cabo la investigación.

22 de febrero: Pittsburg, Nuevo Hampshire

Blu Zeke Daly

Según una denuncia penal, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra Blu Zeke Daly cerca de la frontera canadiense después de que este le disparara. Daly, cuyo vehículo se estrelló contra un banco de nieve, fue acusado de intento de asesinato en mayo.

27 de enero: Cerca de Arivaca, Arizona

Patrick Gary Schlegel

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra Patrick Gary Schlegel durante una persecución, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal de Arizona. Schlegel, ciudadano estadounidense a quien la Patrulla Fronteriza sospechaba de transportar personas que habían ingresado ilegalmente al país, está acusado de disparar contra un helicóptero antes de ser abatido. Schlegel resultó herido en la pierna y la cabeza. Fue acusado en enero y posteriormente procesado.

14 de enero: Minneapolis

Julio César Sosa-Celis

Un agente del ICE disparó a Sosa-Celis cerca de su casa. Según el relato del DHS sobre el tiroteo, Sosa-Celis huyó de un control de tráfico y recibió un disparo durante un forcejeo en el suelo, en el que otras dos personas ayudaron a atacar al agente con "una pala de nieve y el mango de una escoba". El Departamento de Seguridad Nacional no proporcionó imágenes de video del ataque con una pala, y los testigos afirmaron que el tiroteo ocurrió en la casa de Sosa-Celis, no durante una pelea. Posteriormente, se retiraron los cargos contra Sosa-Celis. El agente del ICE, Christian Castro, fue acusado por las autoridades estatales de agresión y de denuncia falsa. Fue arrestado en Texas en mayo.

8 de enero: Portland, Oregón

Yorlenys Zambrano-Contreras y Luis Niño-Moncada

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó contra Nino-Moncada y Zambrano-Contreras. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que Nino-Moncada intentó atropellar con su auto a un agente de la Patrulla Fronteriza antes del tiroteo. Nino-Moncada sufrió una herida en el brazo, mientras que Zambrano-Contreras, pasajero del vehículo, recibió un disparo en el pecho, según informó el DHS en un comunicado de prensa.

7 de enero: Minneapolis

Renée Good (fatal)

Un agente del ICE disparó y mató a Good a través de la ventanilla de su coche. Trump dijo que Good "atropelló brutalmente" al agente, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, afirmó que Good había cometido un acto de "terrorismo interno". Sin embargo, un análisis de vídeo realizado por The Post demostró que, si bien el vehículo de Good se dirigía hacia el agente del ICE, este pudo apartarse antes de disparar al menos dos de los tres tiros desde el lateral del vehículo. El Departamento de Justicia compartió recientemente con las autoridades de Minnesota pruebas relacionadas con este tiroteo, el tiroteo de Sosa-Celis y el tiroteo de Pretti, quienes llevan meses trabajando para investigar los casos.

24 de diciembre: Glen Burnie, Maryland

Tiago Alexandre Sousa-Martins

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes del ICE dispararon contra Sousa-Martins mientras huía de un control de tráfico. Sin embargo, el DHS rectificó posteriormente su versión tras las declaraciones de la policía local que contradecían algunos detalles. Posteriormente, Sousa-Martins se declaró culpable de dañar dos vehículos propiedad del gobierno tras embestirlos con su furgoneta mientras intentaba escapar.

30 de octubre: Ontario, California

Carlos Jiménez

Según una denuncia penal, un agente del ICE disparó a Jiménez en el hombro durante un control de tráfico. Supuestamente, Jiménez aceleró marcha atrás en dirección a los agentes, quienes temieron ser atropellados. El abogado de Jiménez afirmó que un agente le ordenó a Jiménez que abandonara el lugar de los hechos, pero que disparó cuando Jiménez intentaba hacerlo.

21 de octubre: Los Ángeles

Carlitos Ricardo Parias

Un agente federal disparó e hirió a Parias cuando este intentaba huir de un arresto migratorio. Un comunicado de la Fiscalía del Distrito Central de California indicó que Parias, de nacionalidad mexicana, embistió vehículos policiales mientras lo rodeaban. En una declaración judicial presentada por Parias, se afirma que los agentes conducían vehículos sin distintivos y dispararon armas químicas antes del tiroteo.

4 de octubre: Chicago

Marimar Martínez

Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó cinco veces contra Martínez. Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Martínez era una de las "terroristas domésticas" involucradas en el incidente y que embistió a agentes federales con su automóvil, además de estar armada con un arma semiautomática. Martínez, en una declaración ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que, antes de dispararle, los agentes se desviaron hacia su vehículo mientras ella intentaba evadirlos. Martínez fue acusado de agresión e intento de asesinato, pero un juez desestimó el caso en noviembre.

12 de septiembre: Franklin Park, Illinois

Silverio Villegas-González (fatal)

Un agente del ICE mató a tiros a Villegas-González tras intentar detenerlo en un suburbio de Chicago el 12 de septiembre. Las autoridades federales dijeron que Villegas-González, quien según ellos vivía ilegalmente en el país, intentó huir del arresto y golpeó al agente, quien sufrió múltiples heridas antes de disparar. Los videos recopilados por The Post mostraron que los agentes emplearon tácticas que, según los expertos, los pusieron en riesgo innecesario. Las imágenes también muestran que el agente pudo moverse después del tiroteo y describió sus heridas como "nada grave".

15 de marzo de 2025: South Padre Island, Texas

Rubén Ray Martínez (fallecido)

Un agente de HSI disparó y mató a Martínez. El incidente pasó desapercibido para el DHS durante casi un año, hasta que una demanda derivada de una solicitud de información pública sacó a la luz registros internos del DHS. En un comunicado posterior a la publicación, la agencia afirmó que Martínez atropelló intencionalmente a un agente y que otro agente le disparó. Las imágenes de vídeo analizadas por The Post mostraron que el auto de Martínez avanzaba muy lentamente y no parecía tener como objetivo a ningún agente antes de que el agente Jack C. Stevens disparara tres veces contra el sedán.