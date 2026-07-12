“Papi, te quiero”: esto se sabe del caso del guatemalteco, dueño de una panadería, detenido por ICE en Florida

El caso del empresario guatemalteco Jacob Zapeta Castro, propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería, en Lake Worth Beach, Florida, ha cobrado notoriedad en Estados Unidos tras su detención por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La imagen de uno de sus hijos gritándole "Te quiero, papi" mientras era esposado se convirtió en uno de los momentos más difundidos del operativo, que ahora enfrenta versiones contrapuestas entre las autoridades migratorias y la familia del detenido.

De acuerdo con ICE, el operativo se desarrolló la mañana del 9 de julio, cuando agentes localizaron un vehículo presuntamente vinculado con Zapeta Castro en Lake Worth Beach. La agencia asegura que intentó detener el automóvil, pero el conductor habría tratado de embestir una unidad oficial, descendió del vehículo, ingresó a la panadería y posteriormente se entregó sin que se reportaran personas heridas.

En su comunicado, ICE sostiene que el empresario es un ciudadano guatemalteco que se encontraba en el país de manera irregular, había sido deportado en cuatro ocasiones y acumulaba antecedentes relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol, abandonar la escena de un accidente y resistirse a la autoridad. Sin embargo, hasta el momento la agencia no ha hecho públicos documentos judiciales o expedientes que respalden esas afirmaciones.

La versión de la familia y los trabajadores

Familiares, empleados y representantes del Guatemalan-Maya Center ofrecen una versión distinta de lo ocurrido.

Según relataron a medios estadounidenses, Zapeta Castro regresó a la panadería al notar la presencia de decenas de agentes migratorios. Afirman que los oficiales advirtieron que ingresarían al establecimiento y podrían detener a los trabajadores si él no salía.

Gilmer Zapeta, empleado y familiar del empresario, aseguró que Jacob decidió entregarse voluntariamente para evitar que los agentes ingresaran al negocio y arrestaran a las personas que se encontraban trabajando en ese momento. Esa versión también fue respaldada por el comunicado difundido por la panadería, aunque no ha sido confirmada por ICE.

El momento que conmovió a la comunidad

Durante el operativo, los hijos del empresario presenciaron el arresto.

El guatemalteco fue arrestado e intimidado frente a su familia y clientes de su panadería. (Foto vía: The Palm Beach Post).



De acuerdo con los testimonios recogidos por medios estadounidenses, uno de los menores rompió en llanto y le gritó "Papi, te quiero" mientras observaba cómo los agentes esposaban a su padre y lo trasladaban bajo custodia.

La esposa de Zapeta Castro relató que la escena fue traumática para la familia y aseguró que los agentes incluso advirtieron que podrían detener a sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses, según su testimonio.

¿Qué se sabe realmente del caso?

Hasta ahora existen aspectos que continúan sin poder verificarse de manera independiente.

Aunque ICE afirma que Zapeta Castro fue deportado en cuatro ocasiones y posee un amplio historial migratorio y penal, esa información no ha sido respaldada públicamente con expedientes judiciales, órdenes de deportación o documentos oficiales disponibles para consulta.

Por su parte, la familia sostiene que el empresario contaba con permiso de trabajo, licencia de conducir y número de Seguro Social vigentes, además de haber solicitado asilo en Estados Unidos. Sin embargo, esos documentos tampoco han sido presentados públicamente.

¿Dónde permanece Jacob Zapeta?

ICE únicamente confirmó que el empresario quedó bajo custodia federal.

Hasta el momento no se ha informado públicamente en qué centro de detención permanece, si ya compareció ante un juez de inmigración o si enfrenta nuevos cargos penales derivados del operativo.

La situación migratoria exacta de Zapeta Castro y los señalamientos realizados tanto por la autoridad como por su familia continúan sin esclarecerse completamente, mientras el caso sigue generando atención entre organizaciones de defensa de migrantes y la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.