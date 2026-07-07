Qué ocurrió en el operativo de ICE en Texas donde murió un migrante mexicano

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que se encontraba en el país de forma irregular, durante un operativo realizado la mañana del 7 de julio en Houston, Texas. El hombre fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció.

De acuerdo con la versión oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 6.50 horas, cuando agentes de ICE intentaban detener un vehículo como parte de una operación dirigida a capturar a Salgado Araujo.

Según el DHS, el conductor intentó evadir el arresto, embistió un vehículo oficial, desobedeció varias órdenes verbales y utilizó su automóvil "como un arma" al intentar atropellar a uno de los agentes. Ante esa situación, el oficial involucrado abrió fuego, argumentando que actuó en defensa propia.

Las autoridades indicaron que los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato y que el migrante fue trasladado a un centro asistencial, donde murió a consecuencia de las heridas.

FBI asume la investigación

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) quedó a cargo de esclarecer lo ocurrido y desplazó agentes al lugar del incidente.

VIDEO: An undocumented migrant was shot and killed by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent after he allegedly tried to ram officers with a car in Houston on Tuesday.



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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agente que disparó, el número de impactos de bala ni si existen grabaciones del operativo mediante cámaras corporales u otros sistemas de videovigilancia.

Organizaciones piden una investigación independiente

Tras conocerse el caso, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) expresó su preocupación por el uso de la fuerza letal y solicitó una investigación exhaustiva e independiente para determinar si la actuación del agente estuvo justificada.

#Mundo🚨Mexicano muere durante un operativo del ICE en Houston, Texas



De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, presuntamente intentó evadir su detención y utilizó su vehículo para intentar atropellar a un… pic.twitter.com/E02VMR3kTT — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) July 7, 2026

La organización también pidió que se esclarezcan todas las circunstancias del operativo y se garantice transparencia durante el proceso de investigación.

El caso se suma a otros incidentes

La muerte de Lorenzo Salgado Araujo ocurre en medio del creciente escrutinio sobre los operativos migratorios en Estados Unidos.

Según reportes oficiales y organizaciones de derechos civiles, al menos seis personas han muerto este año durante intervenciones de agentes migratorios, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses. Además, diversos registros señalan que 16 migrantes han fallecido bajo custodia de ICE en lo que va de 2026, lo que ha intensificado el debate sobre los procedimientos de detención y el uso de la fuerza por parte de las autoridades migratorias.

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