Internacional
¿Qué pasa en Nueva Jersey? Por qué varios migrantes hacen una huelga de hambre en un centro del ICE
Por quinto día consecutivo se ha registrado una huelga de hambre en contra del centro de detención migratoria Delaney Hall, en Nueva Jersey.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suben a un vehículo blindado durante una protesta contra el trato a los detenidos en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 25 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre. EFE)
Este 26 de mayo continuó la huelga de hambre que varios inmigrantes mantienen desde hace varios días en los alrededores del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, ante la vigilancia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
La huelga cumple cinco días consecutivos y habría comenzado no solo por múltiples denuncias sobre las malas condiciones de salubridad en el centro de detención, sino también por los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del ICE registrados el fin de semana pasado.
Los migrantes detenidos en el centro de Nueva Jersey solicitaron la intervención de la gobernadora, Mikie Sherrill. De hecho, la funcionaria llegó el 25 de mayo a las instalaciones junto con una delegación demócrata, pero se le negó el acceso a Delaney Hall.
Tras ello, la gobernadora indicó que la negativa de las autoridades migratorias a permitir el ingreso de funcionarios al centro de detención “plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público”.
Por ello, la funcionaria indicó que continuarán los intentos por exigir el cierre del centro migratorio, así como “cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey”.
Al funcionario que sí se le permitió el acceso al centro de detención fue al senador Andy Kim, quien afirmó que presenció “el caos tanto dentro como fuera del centro de detención Delaney Hall”.
El 25 de mayo se registró un enfrentamiento entre manifestantes y agentes del ICE, cuando el primer grupo formó una cadena humana para evitar el traslado de detenidos al centro.
“En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas. Los civiles fueron derribados y sometidos, y los agentes dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra la multitud”, señaló Kim en X sobre los incidentes del lunes.
De acuerdo con el senador, lo ocurrido en Delaney Hall “es más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.
“Lo que presencié y viví fue vergonzoso”, añadió.
Por otra parte, familiares de los migrantes detenidos en el centro denunciaron negligencia médica, escasez de alimentos y “condiciones inhumanas”.
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