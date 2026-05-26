¿Qué pasa en Nueva Jersey? Por qué varios migrantes hacen una huelga de hambre en un centro del ICE

Este 26 de mayo continuó la huelga de hambre que varios inmigrantes mantienen desde hace varios días en los alrededores del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, ante la vigilancia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La huelga cumple cinco días consecutivos y habría comenzado no solo por múltiples denuncias sobre las malas condiciones de salubridad en el centro de detención, sino también por los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del ICE registrados el fin de semana pasado.

Los migrantes detenidos en el centro de Nueva Jersey solicitaron la intervención de la gobernadora, Mikie Sherrill. De hecho, la funcionaria llegó el 25 de mayo a las instalaciones junto con una delegación demócrata, pero se le negó el acceso a Delaney Hall.

Tras ello, la gobernadora indicó que la negativa de las autoridades migratorias a permitir el ingreso de funcionarios al centro de detención “plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público”.

Por ello, la funcionaria indicó que continuarán los intentos por exigir el cierre del centro migratorio, así como “cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey”.

No individuals were directly struck by pepper ball projectiles.



On May 25, 2026, rioters obstructed law enforcement from exiting the ICE facility. Officers issued multiple lawful verbal commands for rioters to clear the area. Rioters refused to follow law enforcement commands… https://t.co/gNACHGgItm — Homeland Security (@DHSgov) May 26, 2026

Al funcionario que sí se le permitió el acceso al centro de detención fue al senador Andy Kim, quien afirmó que presenció “el caos tanto dentro como fuera del centro de detención Delaney Hall”.

El 25 de mayo se registró un enfrentamiento entre manifestantes y agentes del ICE, cuando el primer grupo formó una cadena humana para evitar el traslado de detenidos al centro.

Protesters were seen blocking unmarked government vehicles and, at some point, were part of a skirmish with armed, masked ICE agents outside Delaney Hall, a privately owned 1,000-bed facility ICE uses as a detention center in Newark, New Jersey, over accusations of inhumane… pic.twitter.com/QPAATOOntU — CNN (@CNN) May 26, 2026

“En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas. Los civiles fueron derribados y sometidos, y los agentes dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra la multitud”, señaló Kim en X sobre los incidentes del lunes.

De acuerdo con el senador, lo ocurrido en Delaney Hall “es más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país”.

“Lo que presencié y viví fue vergonzoso”, añadió.

🚨 BOOM: ICE just had the dumpster REMOVED that leftist rioters used to form barricades at Delaney Hall in NJ



They also used cement blocks



Throw them behind bars and set an example! The VAST majority of Americans support ICE's mission 🇺🇸pic.twitter.com/FJ1xWXpFeu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 26, 2026

Por otra parte, familiares de los migrantes detenidos en el centro denunciaron negligencia médica, escasez de alimentos y “condiciones inhumanas”.

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