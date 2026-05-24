Migrantes hacen huelga de hambre en California en rechazo a tratos inhumanos en centro de detención de ICE

El pasado 22 de mayo, migrantes detenidos en Nueva Jersey comenzaron una huelga de hambre, y este domingo se anunció una medida similar en otro centro de detención de California.

Así lo anunciaron cadenas televisivas de Estados Unidos que han dado seguimiento a las acciones de organizaciones a favor de los indocumentados, las cuales reportan violaciones a sus derechos por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Integrantes de la organización Defend Migrants Alliance hicieron público el anuncio de la medida, que busca dar mayor eco a las exigencias de al menos 20 indocumentados detenidos.

Las organizaciones promigrantes han logrado recabar testimonios que apuntan a la falta de productos para la higiene básica, comida en mal estado y hasta en etapa de descomposición, presunta negligencia médica y agresiones diarias.

En 2025, los señalamientos por malos tratos ya habían sido noticia en Estados Unidos, lo que obligó a las autoridades locales a efectuar inspecciones que derivaron en informes contrarios a las versiones de los detenidos.

Ahora, la continuidad de los supuestos abusos ha hecho que nuevamente los migrantes opten por buscar una mejora en sus condiciones, mientras enfrentan procesos por no contar con los documentos necesarios para permanecer en ese país.

Organizaciones han destacado que, desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se han reforzado las acciones de las fuerzas de seguridad contra todo aquel que sea migrante, o que al menos lo parezca. Esto ha vuelto cada vez más recurrentes los videos de operativos a cargo del ICE, en los que, en ocasiones, los agentes han mostrado uso excesivo de la fuerza para someter a los migrantes.