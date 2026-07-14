Johan Sebastián Durán: El inmigrante colombiano que habría sido asesinado por agentes del ICE en Maine

El pasado 13 de julio, durante un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine, un inmigrante colombiano habría muerto por disparos de uno de los miembros de la entidad migratoria.

Posteriormente, se conoció que el fallecido fue identificado como Johan Sebastián Durán, un joven de 26 años originario de Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

Tras la muerte de Durán, ha habido varias versiones de lo ocurrido. El ICE afirma que uno de sus agentes abrió fuego luego de que el colombiano presuntamente usara su vehículo contra los miembros de la organización.

Pero varios testigos y videos difundidos en redes sociales ponen en duda esta afirmación, ya que muestran que el vehículo de Durán siguió en movimiento tras los disparos.

El ICE también dijo que el colombiano no era el objetivo del operativo efectuado en la comunidad de Biddeford, pues buscaban a otro inmigrante que tenía una orden de deportación.

A su vez, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que los agentes también dispararon por razones de seguridad pública.

Sin embargo, la muerte de Durán causó rechazo tanto entre la población migratoria en Estados Unidos como entre organizaciones de derechos humanos.

La organización de derechos civiles LatinoJustice calificó la muerte como una "atrocidad contra los derechos humanos" y pidió una investigación "transparente" de lo ocurrido.

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC, en inglés) y Presente! informaron el lunes que el fallecido era un colombiano de 26 años con permiso de trabajo y número de Seguro Social, y reclamaron una investigación "rápida, independiente y transparente" del caso.

Durán Guerrero había emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales y residía en la ciudad de Biddeford, donde murió durante un operativo de agentes migratorios que ha generado protestas y llamados a una investigación independiente, según el diario Vanguardia, de Bucaramanga.

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