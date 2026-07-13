¿Vivía legalmente en EE. UU.? Los nuevos detalles del guatemalteco detenido por ICE en su panadería de Florida

Conmoción ha causado la reciente captura de Jacob Castro, un ciudadano originario de Guatemala y propietario de una panadería en Florida, por parte de agentes del ICE.

Además, las imágenes que muestran el momento de su detención, sumadas al hecho de que sus hijos presenciaron la captura de primera mano mientras lloraban y exigían que su papá fuera liberado, no han hecho más que aumentar la notoriedad del caso.

Fue el pasado 9 de julio cuando Castro, rodeado de agentes migratorios, decidió entregarse a las autoridades para, supuestamente, proteger a los trabajadores de su comercio.

El caso ha dado lugar a versiones que tratan de explicar lo sucedido. Por un lado, el ICE afirma que Castro residía de forma irregular en EE. UU.; por otro, la familia y la propia panadería contradicen las declaraciones de la entidad migratoria.

Medios estadounidenses han revelado más detalles para ofrecer un panorama más amplio del caso. Por ejemplo, The Palm Beach Post citó declaraciones de la familia de Castro e indicó que el guatemalteco tenía una solicitud de asilo en proceso.

"Indicaron que posee un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y una licencia de conducir", afirmó el medio.

También señaló que aún no están claros los cargos que podría enfrentar Castro luego de su captura.

Univisión citó las declaraciones del comisionado de la ciudad de Lake Worth, Christopher McVoy, y señaló que no está claro si Castro cometió o no un delito.

"A menos que esta persona realmente haya cometido un delito grave, lo cual dudo mucho... este tipo de actividad es una mancha para nuestra ciudad", dijo el comisionado.

Univisión y otros medios, como Periódico Cubano, señalan que durante el operativo en la panadería se hicieron presentes aproximadamente 20 o 40 agentes del ICE y que incluso utilizaron unidades caninas en el lugar.

Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada por el ICE.

El hecho ha dado lugar a dos versiones. Por un lado, el ICE indicó que capturó a Castro cuando, aparentemente, intentó embestir un vehículo migratorio.

La versión de la familia sostiene que Castro llevaba a su hija a una cita médica y que, al momento de ver a los agentes migratorios, regresó a su panadería y la cerró para "proteger a sus trabajadores".

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