Guatemalteco es arrestado en Virginia: Un video muestra golpes y rodillazos de agentes del ICE

Desde la noche del sábado 11 de julio circula en redes sociales una grabación que muestra el momento en que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron por la fuerza a Víctor Pérez Martín, un guatemalteco que trabaja en la construcción de un centro médico en Suffolk, Virginia.

Las imágenes han generado indignación en las plataformas digitales, pues muestran cómo un agente derriba al guatemalteco durante la detención. Segundos después, otros dos agentes se acercan y se observan varios golpes y rodillazos mientras intentan inmovilizarlo en el suelo. Luego, un cuarto agente llega al lugar para completar el arresto.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el incidente ocurrió cerca de la entrada del campus de Sentara BelleHarbour y, de acuerdo con el abogado de Víctor, James Reyes, el joven, de 26 años, llegó desde Guatemala en abril del 2021, hace más de cinco años, y no cuenta con antecedentes penales en EE. UU.

Frente a este escenario, un portavoz de Sentara BelleHarbour emitió un comunicado tras el arresto del guatemalteco cerca de su campus: "Estamos al tanto del incidente ocurrido cerca de la entrada. El personal del centro médico no estuvo involucrado ni tuvo contacto con los agentes del ICE ni con la persona arrestada", agregó el vocero.

ICE: Bajo la lupa

Ante esta situación, Mónica Sarmiento, la representante de la Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes, expresó su preocupación por este operativo y señaló que este caso forma parte de un patrón en el trato que reciben algunos inmigrantes durante las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Esto es una situación increíblemente seria. No solo por este caso en específico, sino porque hemos visto que el trato hacia los inmigrantes ha sido preocupante en muchas situaciones. Lo que observamos es un problema sistemático con el ICE, especialmente en la manera en que están tratando a las personas durante estos operativos", añadió.

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"Hay una falta de humanidad y de consideración hacia los derechos de quienes están siendo detenidos", expresó Mónica Sarmiento, quien considera que la difusión de este material ha desatado una ola de reacciones en la comunidad, además de reavivar el debate sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de protocolos en estos operativos.

“Nadie se puede escapar de la ley, todos tenemos responsabilidad y eso incluye a los agentes de ICE y a la Policía, en cómo tratan a quienes están deteniendo“, agregó la representante de la red multirracial y multiétnica que agrupa a diversas organizaciones, que considera que esta nueva polémica envuelve a las autoridades de toda la nación.

Golpes y rodillazos al guatemalteco

Según The Virginian-Pilot, el periódico más grande y de mayor circulación en el estado de Virginia, el incidente con el inmigrante guatemalteco ocurrió en un momento en que las acciones del ICE enfrentan denuncias recientes por el uso excesivo de la fuerza, señalamientos que han sido rechazados por el presidente de EE. UU, Donald Trump.

“Es una masacre, no es normal, es inhumano. No hay razón para que traten a una persona así, solamente por estar en esta nación buscando una vida mejor“, concluyó uno de los internautas, quien expresó su indignación por las imágenes del arresto y cuestionó el uso de la fuerza durante el operativo del ICE contra el migrante guatemalteco.