Fútbol Internacional
De “El Profe” nadie se salva: Las verdades ácidas del VAR en la Copa Mundial del 2026 | Clase 1
El VAR, odiado y amado por muchos en esta Copa Mundial del 2026: "El Profe" dice todas las verdades ácidas, sin guardarse nada de las polémicas.
El Profe dice verdades incómodas del VAR en el Mundial 2026. (Foto Clase 1: Prensa Libre)
En su primera clase, "El Profe" ofrece una crítica humorística y ácida sobre el uso del árbitro asistente de video (VAR) durante la Copa Mundial del 2026. Estos son los puntos clave: El VAR, odiado y amado por muchos, pero El Profe dice todas las verdades ácidas sin guardarse nada de las controversias y critica sin reservas las polémicas arbitrales.
- El VAR como protagonista: "El Profe" cuestiona cómo el VAR ha cobrado más protagonismo que los propios jugadores y ha transformado el ritmo del juego.
- La lentitud de las revisiones: Critica que las revisiones son excesivamente largas, las compara irónicamente con trabajos forenses e incluso menciona que se anulan goles por detalles mínimos, como "una uña adelantada".
- Polémica en el campo: Menciona ejemplos de entradas fuertes, específicamente en un partido de Lionel Messi con Argentina, en el que la falta de decisiones claras generó constantes debates en las redes sociales.
- Conclusión: Aunque reconoce que el futbol sigue siendo hermoso, concluye que el principal problema radica en la calidad de los arbitrajes y en la aplicación del reglamento.