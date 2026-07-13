De “El Profe” nadie se salva: Las verdades ácidas del VAR en la Copa Mundial del 2026 | Clase 1

Fútbol Internacional

De “El Profe” nadie se salva: Las verdades ácidas del VAR en la Copa Mundial del 2026 | Clase 1

El VAR, odiado y amado por muchos en esta Copa Mundial del 2026: "El Profe" dice todas las verdades ácidas, sin guardarse nada de las polémicas.

Emilio Dávila

|

time-clock

De El Profe Nadie Se Salva Clase 1

El Profe dice verdades incómodas del VAR en el Mundial 2026. (Foto Clase 1: Prensa Libre)

En su primera clase, "El Profe" ofrece una crítica humorística y ácida sobre el uso del árbitro asistente de video (VAR) durante la Copa Mundial del 2026. Estos son los puntos clave: El VAR, odiado y amado por muchos, pero El Profe dice todas las verdades ácidas sin guardarse nada de las controversias y critica sin reservas las polémicas arbitrales.

  • El VAR como protagonista: "El Profe" cuestiona cómo el VAR ha cobrado más protagonismo que los propios jugadores y ha transformado el ritmo del juego.
  • La lentitud de las revisiones: Critica que las revisiones son excesivamente largas, las compara irónicamente con trabajos forenses e incluso menciona que se anulan goles por detalles mínimos, como "una uña adelantada".
  • Polémica en el campo: Menciona ejemplos de entradas fuertes, específicamente en un partido de Lionel Messi con Argentina, en el que la falta de decisiones claras generó constantes debates en las redes sociales.
  • Conclusión: Aunque reconoce que el futbol sigue siendo hermoso, concluye que el principal problema radica en la calidad de los arbitrajes y en la aplicación del reglamento.

LECTURAS RELACIONADAS

Copa del Mundo

La Copa del Mundo en las redes sociales: Los temas más virales sobre el Mundial del 2026

chevron-right
Gilberto Mora Noruega

Gilberto Mora, en modo noruego: aparece con la agente de Erling Haaland y hace el remo vikingo

chevron-right

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Copa del Mundo Deportes para hispanos El Profe  Mundial 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM