Fútbol Internacional

De “El Profe” nadie se salva: Las verdades ácidas del VAR en la Copa Mundial del 2026 | Clase 1

El VAR, odiado y amado por muchos en esta Copa Mundial del 2026: "El Profe" dice todas las verdades ácidas, sin guardarse nada de las polémicas.

El Profe dice verdades incómodas del VAR en el Mundial 2026. (Foto Clase 1: Prensa Libre)

En su primera clase, "El Profe" ofrece una crítica humorística y ácida sobre el uso del árbitro asistente de video (VAR) durante la Copa Mundial del 2026. Estos son los puntos clave: El VAR, odiado y amado por muchos, pero El Profe dice todas las verdades ácidas sin guardarse nada de las controversias y critica sin reservas las polémicas arbitrales.