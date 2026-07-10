La Copa del Mundo en las redes sociales: Los temas más virales sobre el Mundial del 2026

La Copa Mundial del 2026 no solo se ha jugado en las canchas de Norteamérica, sino también en TikTok, X, Instagram, Facebook y YouTube. Esto se debe a que, a diferencia de otras ediciones, las redes sociales han convertido cada partido en un fenómeno cultural en el que un meme o una celebración pueden ser tan comentados como un gol.

El regreso del Mundial a América, por primera vez en 12 años tras la edición de Brasil 2014, ha sido un rotundo éxito. Desde el partido inaugural, cada jornada ha dejado cientos de memes sobre errores arbitrales, goles, eliminaciones y reacciones de los aficionados que, en ocasiones, se vuelven tendencia antes de que termine el encuentro.

Este fenómeno ha llegado al punto de que incluso las cuentas de los futbolistas publican bromas, fotos del vestuario y respuestas a los memes. Jugadores como el español Borja Iglesias y el noruego Erling Haaland aprovecharon el humor para reaccionar a su participación en el torneo, lo que ha generado más interacción con los protagonistas.

Sin embargo, no todo es futbol, debido a que TikTok parece marcar la agenda: Audios, bailes, narraciones parodiadas, reacciones y ediciones cinematográficas convierten cada partido en miles de videos. Muchas tendencias nacen allí y luego saltan a Instagram y X, donde se habla de lo que sucede dentro y fuera de los recintos deportivos.

La Copa Mundial que se juega en lo digital

¿Y si sí?

El lema de la afición mexicana pasó de ser una frase de esperanza a un meme repetido tras cada victoria, especialmente antes del duelo contra Inglaterra, debido a que parecía que México podía clasificar por primera vez a las semifinales de una Copa del Mundo, tomando en cuenta que era el tercer Mundial disputado en suelo mexicano.

Los globos gigantes de los Huevos San Juan con la frase “Y si sí?” JAJAJAJA amo México pic.twitter.com/TQU2qBDN3D — Roberto Haz (@tudimebeto) July 5, 2026

¿A que sí?

La actriz y cantante mexicana de origen español Belinda se volvió viral tras confundir la frase “¿Y si sí?” con “¿A que sí?” durante una entrevista en la Copa Mundial del 2026. El momento generó tantos memes que la compositora mexicana Danna Paola adoptó la segunda expresión como lema propio, porque la consideró más desafiante.

“¡A QUE SÍ!”, BELINDA CAMBIA EL ¿Y SI SÍ?



Belinda nuevamente es tendencia gracias a sus ocurrencias y su simpatía.



Aquí te mostramos lo que está pasando con su “¡A que sí!” pic.twitter.com/YgvRXA0SVT — Hora Cero Web (@horaceroweb) July 3, 2026

El pato Merlín

El pato Merlín, con la camiseta de la Selección mexicana, terminó por convertirse en la mascota no oficial de la Copa Mundial del 2026. Su popularidad en México fue tal que apareció en conferencias de prensa, inspiró canciones y fue utilizado por distintas marcas en campañas de mercadeo, hasta que el Tri quedó eliminado ante Inglaterra.

🦆💸 ¡Del Mundial a la Lotería Nacional!



El famoso pato Merlín sigue haciendo historia y ahora quedó inmortalizado en un billete conmemorativo del Sorteo No. 2891



Tras conquistar las redes durante el Mundial de Futbol, el simpático personaje suma un nuevo reconocimiento que ya… pic.twitter.com/8dkEv9NQ3T — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 10, 2026

Lea más: ¿Qué hay detrás del nuevo conflicto en Chiapas? Muerte del líder de “El Machete” revive la tensión

La remada Vikinga

La “remada vikinga” es el conocido festejo de la selección de Noruega y sus aficionados, en el que simulan remar al unísono. La celebración de Erling Haaland y sus compañeros después de cada victoria se convirtió en una de las imágenes más difundidas del torneo y fue imitada por aficionados de distintos países durante el Mundial.

FESTEJO VIKINGO

La tradicional "remada" volvió a aparecer. Noruega celebró a lo grande tras dejar a Brasil fuera del Mundial. pic.twitter.com/06IxW8egj0 — Jorge Taranto (@jorgebaroni) July 5, 2026

Haalandmanía

Erling Haaland se ha convertido, probablemente, en el futbolista más viral del Mundial del 2026, incluso por encima de otras figuras. Sin embargo, el impacto del atacante noruego ya no depende solo de sus goles, sino también de cómo interactúa en las redes sociales y de la cantidad de memes que genera al compartir fotografías y videos.

Harry Kane y Mickey Mouse

Harry Kane y Mickey Mouse se han convertido en un fenómeno viral más del Mundial. La broma surgió porque muchos aficionados comenzaron a comparar la voz y algunas expresiones faciales del inglés con las del ratón, especialmente en las entrevistas posteriores a los partidos, cuando el delantero comparte sus impresiones con voz afónica.

One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry 🙂 pic.twitter.com/twk8bhP2YK — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2026

El adiós a Cristiano Ronaldo

El adiós de Cristiano Ronaldo al Mundial se convirtió en uno de los momentos más emotivos y comentados del torneo. Después de la derrota de Portugal por 1-0 ante España en los octavos de final, el astro abandonó el campo entre lágrimas tras confirmar que esa sería su última Copa del Mundo, por lo que las imágenes se viralizaron.

Cristiano Ronaldo departs the World Cup without completing a single successful dribble. ❌ pic.twitter.com/2TT5ovHH04 — WhoScored (@WhoScored) July 7, 2026

El segundo aire de Lionel Messi

Cuando comenzó la Copa del Mundo, muchos pensaban que Lionel Messi, con 39 años y tras haber ganado la Copa Mundial del 2022, llegaría a Norteamérica para despedirse. Sin embargo, el astro rosarino se ha convertido en uno de los protagonistas del torneo y, hasta el momento, ha marcado en todos los partidos que ha disputado.

Lionel Messi has had more shots from outside of the box (13) than any other player at the World Cup so far at this tournament. ☄️ pic.twitter.com/opD49GuhSJ — WhoScored (@WhoScored) July 10, 2026

Mbappé: El comandante

El apodo “el Comandante” para Mbappé surgió principalmente en las redes sociales y entre comunidades de aficionados, especialmente en X, TikTok y páginas dedicadas al futbol. El sobrenombre combina la imagen de liderazgo, su presencia y los memes que genera, ya que muchos consideran que dirige el ataque de Francia a su conveniencia.