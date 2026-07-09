Los ocho arqueros de los cuartos de final del Mundial: ¿Quién llega en su mejor momento?

Este jueves 9 de julio comienzan los cuartos de final de la Copa Mundial del 2026 con el compromiso entre las selecciones de Francia y Marruecos, que se enfrentarán a las 14.00 horas de Guatemala en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Boston, Massachusetts, donde más de 68 mil espectadores conocerán al primer semifinalista.

En este duelo se enfrentarán dos de los mejores arqueros de esta Copa del Mundo: el francés Mike Maignan y el marroquí Yassine Bounou. Por lo tanto, ambos equipos tendrán que superar la muralla rival para poder anotar, en un partido que podría convertirse en la revancha de las semifinales de la Copa Mundial de Catar, en el 2022.

Sin embargo, los guardametas de las selecciones clasificadas a los cuartos de final de la Copa Mundial han sido fundamentales durante esta Copa del Mundo y podrían definir el pase a las semifinales, como sucedió con el francés Hugo Lloris y el argentino Emiliano Martínez en la edición del 2022, cuando ambos se llevaron los reflectores.

Frente a este escenario, es importante analizar al portero de cada una de las selecciones que competirán por convertirse en uno de los cuatro semifinalistas, debido a que un guardameta no solo evita goles, sino que también puede iniciar un contragolpe que defina un partido. Por ello, todos necesitan un arquero sólido y bien posicionado.

Arqueros en los cuartos de final del Mundial

Francia - Mike Maignan

El francés Mike Maignan disputó los primeros cinco partidos de la Copa Mundial y solo recibió dos goles, por lo que promedia 0.4 goles por partido. Tanto en la selección francesa como en el AC Milan de Italia, el guardameta, de 31 años, es reconocido por sus excelentes reflejos, velocidad de reacción, liderazgo y excepcional juego de pies.

El portero Mike Maignan entra en acción durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Noruega y Francia, en Boston. (Foto Prensa Libre: EFE)

Marruecos - Yassine Bounou

El marroquí Yassine Bounou también disputó los primeros cinco partidos de la Copa Mundial y recibió cuatro goles, por lo que promedia 0.8 goles por partido. Sin embargo, el guardameta del Al-Hilal es reconocido en Arabia Saudí por su estatura de 1.95 metros, sus reflejos, su juego de pies y su especialidad para detener penaltis.

Yassine Bounou controla el balón durante un partido del grupo C del Mundial 2026 entre Brasil y Marruecos, en el estadio MetLife. (Foto Prensa Libre: EFE)

España - Unai Simón

El español Unai Simón disputó los primeros cinco partidos del torneo y, hasta el momento, no ha recibido ningún gol, por lo que destaca por su perfil de portero moderno. Entre sus principales características figuran la lectura de juego, la agilidad, la solidez en el juego aéreo y el manejo del balón con los pies, lo que le permite iniciar jugadas.

El portero Unai Simón entra en acción durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Portugal y España, en Dallas. (Foto Prensa Libre. EFE)

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Bélgica - Thibaut Courtois

Tras disputar los primeros cinco partidos de la Copa Mundial del 2026, el belga Thibaut Courtois recibió cinco goles, por lo que promedia un gol por encuentro. Sin embargo, el guardameta del Real Madrid es reconocido a nivel internacional por sus reflejos, su juego con los pies y su capacidad para atajar disparos a corta distancia.

El portero Thibaut Courtois entra en acción durante el partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Nueva Zelanda y Bélgica. (Foto Prensa Libre: EFE)

Inglaterra - Jordan Pickford

Al igual que Courtois, el inglés Jordan Pickford disputó los primeros cinco partidos y recibió cinco goles, por lo que promedia un gol por encuentro. No obstante, el guardameta del Everton es reconocido en Inglaterra por sus reflejos, la potencia de sus piernas y su juego con los pies, lo que lo convierte en una pieza clave del equipo.

El portero Jordan Pickford celebra tras el partido de dieciseisavos de final entre Inglaterra y la República Democrática del Congo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Noruega - Orjan Nyland

El único en la lista que no disputó los primeros cinco partidos de la Copa Mundial del 2026 es el noruego Orjan Nyland, quien fue suplente ante Francia en la fase de grupos. A pesar de eso, en sus cuatro encuentros recibió cinco goles, por lo que promedia 1.25 goles por juego, aunque destaca por su perfil de guardameta clásico y sobrio.

Orjan Nyland celebra un gol en un partido del grupo I del Mundial 2026 entre Noruega y Senegal, en el estadio MetLife. (Foto Prensa Libre: EFE)

Argentina - Emiliano Martínez

Tras su increíble actuación en Catar 2022, el argentino Emiliano Martínez recibió cinco goles en sus primeros cinco partidos con la Albiceleste, por lo que promedia un gol por encuentro; pese a que el guardameta del Aston Villa es reconocido por su agilidad y su capacidad para detener penaltis, como lo demostró ante Francia en la final.

El portero Emiliano Martínez fue batido durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Argentina y Cabo Verde. (Foto Prensa Libre: EFE)

Suiza - Gregor Kobel

El arquero suizo Gregor Kobel destaca por su envergadura, velocidad de reacción y dominio del área, y ha ido de menos a más en esta Copa Mundial del 2026, debido a que recibió tres goles en sus primeros cinco partidos, por lo que promedia 0.6 goles por partido, y mantuvo su valla invicta en sus últimos dos juegos, ante Colombia y Argelia.