Del Mundial 2026 al salón de clases: Gilberto “Morita” celebra su graduación de preparatoria

Con 17 años y después de su destacada participación con la Selección de México en la Copa Mundial del 2026, en la que fue el único futbolista menor de edad del plantel mexicano y el jugador más joven del torneo, Gilberto Mora volvió a ser protagonista durante la ceremonia de graduación de su promoción de bachillerato en Tijuana.

Conforme a lo expuesto por la cadena deportiva Fox Sports, el mediocampista de los Xoloitzcuintles de Tijuana concluyó sus estudios en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, una institución privada trilingüe ubicada en el estado de Baja California, donde recibió una ovación de compañeros, amigos, maestros y familiares.

El acto académico presuntamente se realizó durante la tarde del pasado martes 7 de julio, tres días después de la eliminación de México ante Inglaterra por 3-2 en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, partido en el que Gilberto Mora disputó los primeros 60 minutos antes de ser sustituido por el delantero Santiago Giménez.

Sin embargo, tras finalizar su participación en la justa mundialista, en la que disputó cuatro partidos, fue una de las revelaciones juveniles del torneo y fue titular en el último encuentro del combinado nacional, Gilberto “Morita” regresó a la ciudad de Tijuana, Baja California, para formar parte del cierre de una importante etapa académica.

¿Cuánto costó la colegiatura de preparatoria de Gilberto Mora?

Las imágenes de Gilberto con toga y birrete durante su ceremonia de graduación se hicieron virales en las redes sociales, por lo que surgieron dudas sobre el lugar donde estudió Mora: el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, uno de los colegios más prestigiosos de Tijuana, que se caracteriza por impartir enseñanza en español, inglés y alemán.

De acuerdo con la edición mexicana del diario deportivo español MARCA, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank es uno de los más costosos de Tijuana y Baja California, pues la inscripción semestral rebasa los US$330 (Q2 mil 520) y la mensualidad es de aproximadamente US$240 (Q1 mil 835), sin incluir las evaluaciones ni los seguros obligatorios.

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La ceremonia de graduación transcurrió con normalidad mientras los estudiantes eran llamados uno por uno para pasar al frente y recibir sus documentos de conclusión de estudios, hasta que el ambiente cambió por completo cuando llegó el turno de Gilberto Mora, el futbolista chiapaneco de 17 años, que conquistó el corazón de México.

Al ser mencionado su nombre completo por el presentador, los asistentes reaccionaron con una fuerte muestra de apoyo: aplausos, gritos y expresiones de emoción llenaron el recinto y evidenciaron el impacto que ha generado Morita tras su participación con el Tri en el Mundial 2026, del que México fue uno de los países anfitriones.

¿Qué sigue para Gilberto Mora tras la Copa del Mundo?

Según Joaquín López-Dóriga, periodista mexicano nacido en España, después de su destacado papel en la Copa del Mundo con México, el joven de 17 años concluyó sus estudios de nivel medio superior en Tijuana, Baja California, y es “solo cuestión de tiempo para que Gilberto se vaya a Europa a triunfar en el mejor futbol del planeta”.

No obstante, tras la eliminación de México, Mora regresó a Tijuana para reportarse con los Xoloitzcuintles, aunque no se descarta que su futuro esté fuera de Norteamérica, pues ha despertado el interés de equipos como el Liverpool y el Arsenal, club en el que también destacó Carlos Vela, el único mexicano que ha jugado con los Gunners.