Copa del Mundo 2026: ¿Cuál podría ser el camino de Argentina para llegar a la final del Mundial?

Durante la tarde de este martes 7 de julio, la selección de Argentina derrotó 3-2 a su similar de Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, en una de las mejores remontadas de la Albiceleste en las últimas décadas, dado que Lionel Messi, Enzo Fernández y Cristian Romero se convirtieron en los héroes del triunfo argentino.

Los dirigidos por el director técnico Lionel Scaloni llegaron al último cuarto del partido abajo en el marcador, tras las anotaciones de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Sin embargo, la Albiceleste anotó tres goles en los últimos 13 minutos para evitar los tiempos extra y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Frente a este escenario, Lionel Messi, figura y capitán de Argentina, se mostró emocionado tras el agónico triunfo ante Egipto por los octavos de final y destacó que el equipo debió volver a sufrir para avanzar de fase. Además, consideró que la remontada fue "muy emocionante", tomando en cuenta el nivel que se esperaba del partido.

"Volvimos a sufrir muchísimo, pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos. Este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", enfatizó Messi, quien falló un penalti en el primer tiempo y, con el gol ante Egipto, se ubica como máximo goleador del Mundial con ocho tantos.

El camino de Argentina para llegar a la final

Cuartos de final: Suiza

La selección de Argentina enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio, a las 19.00 horas de Guatemala, en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Misuri. Allí, la Albiceleste se despedirá de la ciudad estadounidense que fungió como campamento base de los dirigidos por el director técnico Lionel Scaloni, ante 79 mil espectadores.

El cuadro suizo es reconocido internacionalmente por su solidez defensiva, disciplina táctica y competitividad. Esto se debe a que la selección de Suiza suele ser un rival complicado para las potencias y destaca constantemente en torneos de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), como la Eurocopa o la Liga de Naciones.

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Semifinales: Noruega o Inglaterra

Si la selección de Argentina logra superar los cuartos de final, su rival en las semifinales será el ganador del encuentro entre Noruega e Inglaterra. Por lo tanto, este partido se disputará el próximo miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Georgia, donde 71 mil espectadores presenciarán el pase a la final.

Mientras los ingleses priorizan la posesión y la velocidad, los noruegos se apoyan en la contundencia de su ataque, por lo que promedian 2.40 goles por partido, frente a los 2.20 de Inglaterra. Sin embargo, los leones han demostrado mayor solidez, pues permiten solo 1.0 gol por juego, mientras que los vikingos conceden un promedio de 1.8.

Final: Francia, Marruecos, España o Bélgica