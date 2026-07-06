¿Homenaje a Messi? El tributo que la Selección Argentina lleva consigo en cada paso del Mundial

Además de ser considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos, Lionel Messi es el capitán y máximo goleador histórico de la selección de Argentina. Por lo tanto, el astro rosarino de 39 años espera despedirse de la Albiceleste con el bicampeonato mundial, en su sexta Copa del Mundo.

Para los argentinos, Lionel Messi representa el máximo orgullo nacional, la resiliencia personificada y un símbolo de unidad, ya que además de ser considerado el mejor jugador de futbol de la historia, es visto como un modelo de humildad y perseverancia que alcanzó la gloria tras superar muchas caídas y le dio al país una alegría histórica.

Frente a este escenario, hay imágenes que suelen pasar desapercibidas durante un Mundial, pero que ayudan a contar la historia de una selección. Es el caso de Argentina, cuyo plantel comparte, durante los viajes, las concentraciones y las llegadas a los estadios, un símbolo inspirado en su capitán, quien levantó la Copa del Mundo en el 2022.

Durante la Copa Mundial del 2026, todos los futbolistas de la Selección Argentina utilizan el mismo modelo de zapatos inspirado en la Pulga: los Adistar Messi, unas zapatillas de estilo de vida lanzadas por Adidas para homenajear el legado del astro argentino, el único jugador en la historia que ha ganado ocho veces el Balón de Oro.

Lionel Messi y Nicolás Otamendi son pilares fundamentales de la Selección Argentina. (Foto Prensa Libre: AFA)

Adistar Messi

A diferencia de los botines tradicionales, los Adistar Messi están diseñados principalmente para el uso urbano y diario, ya que combinan la estética clásica del balompié con la comodidad de un calzado de calle. Por ello, los seleccionados argentinos los han utilizado de forma conjunta como símbolo de identidad y respeto hacia su capitán.

Conforme a lo expuesto por Adidas, las Adistar Messi presentan una silueta de caña baja con una estética limpia, pero su rasgo más distintivo es la cubierta sobre los cordones, un elemento nostálgico heredado de los botines clásicos de futbol que utilizaba la Pulga en el 2004, al inicio de su carrera con el FC Barcelona y la Albiceleste.

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Construidas con una capellada que les aporta un aspecto elegante, estas zapatillas combinan paneles de malla estratégicamente ubicados para garantizar una óptima transpirabilidad. Además, las Adistar Messi incorporan una amortiguación ligera que proporciona flexibilidad, absorción de impactos y comodidad durante todo el día.

Por otro lado, además de contar con una suela sintética de longitud completa, diseñada para ofrecer alta resistencia al desgaste y durabilidad en superficies urbanas, este modelo inspirado en Leo Messi viene en una combinación de colores denominada marfil, con detalles en azul celeste y dorado, en alusión directa a la bandera de Argentina.

Lionel Messi y Leandro Paredes lideran a la Selección de Argentina en la Copa Mundial del 2026, donde buscan defender su corona. (Foto Prensa Libre: AFA)

El reconocimiento silencioso

De acuerdo con Adidas, nunca antes una selección nacional había disputado un Mundial con todo su plantel usando un calzado creado en homenaje a uno de sus propios jugadores, dado que el icónico logotipo de Leo Messi resalta en la cubierta de los cordones, complementado por gráficos inspirados en las tres franjas de la marca alemana.

Dadas las circunstancias, la escena resume el lugar que ocupa Lionel Messi dentro del grupo y refleja una admiración que trasciende lo deportivo. Para buena parte del plantel, el vínculo con la Pulga comenzó antes de compartir un vestuario: muchos crecieron siguiendo sus partidos, celebrando sus goles y soñando con vestir la Albiceleste.