Nacido en la ciudad de Leeds, Inglaterra, el viernes 21 de julio del 2000, Erling Braut Haaland es un futbolista noruego que juega como delantero en el Manchester City de la Premier League inglesa. Sin embargo, la popularidad del androide vikingo aumentó durante la Copa Mundial del 2026, donde se ha convertido en el pilar de su selección.

Además de ser un prolífico goleador, Majin Buu es reconocido por su velocidad, fuerza y movimientos atléticos con y sin balón. Es considerado uno de los mejores delanteros de la actualidad y uno de los mejores futbolistas jóvenes del mundo, por lo que fue galardonado con el Golden Boy 2020, al mejor futbolista menor de 21 años.

Frente a este escenario, aunque Erling nació en el Reino Unido, cuando su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, jugaba para el Leeds United de la Premier League inglesa, a los tres años se mudó a Bryne, Noruega, ciudad natal de su madre, Gry Marita Braut, exatleta de élite y campeona noruega de heptatlón en la década de 1990.

Fue allí donde, además de jugar al futbol desde edad temprana, Erling participó de niño en varios deportes, como balonmano, golf y atletismo. En este último, de acuerdo con el periódico británico The Mirror, logró un récord mundial en su categoría de edad en salto de longitud cuando tenía cinco años, con una marca de 1.63 metros.

Inicio en Noruega, irrupción en Austria y consagración en Alemania

Conforme a lo expuesto por su exentrenador juvenil, Alf Ingve Bernsten, Erling comenzó en la academia del Bryne FK a los seis años, donde destacó desde el primer día. "Sus primeros toques dieron lugar a goles. Estuvo muy bien desde el primer momento y, aunque no había jugado antes en el club, era mucho mejor que los demás", agregó.

Haaland tuvo su primera oportunidad con el primer equipo a los 15 años y, 16 partidos después con el Bryne, fichó por el Molde a petición del técnico Ole Gunnar Solskjaer, quien comparó el estilo de juego de Erling con el de Romelu Lukaku luego de que terminara como el máximo goleador del equipo en su primera temporada, con 16 goles.

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Sin embargo, duró poco tiempo en Noruega antes de fichar por el Red Bull Salzburgo de Austria en agosto del 2018, donde se convirtió en el primer adolescente en la historia de la UEFA Champions League en marcar en cada una de sus primeras cinco apariciones en la competición y el cuarto futbolista, sin importar la edad, en lograrlo.

No obstante, un año después fichó por el Borussia Dortmund de Alemania, donde se convirtió en el primer jugador de la Bundesliga en marcar cinco goles en sus dos primeros partidos y en el más rápido en alcanzar esa cifra. Además, fue el primer noruego en ganar el premio Golden Boy al mejor futbolista europeo menor de 21 años.

Actualidad en Noruega y Manchester

En la actualidad, Erling Haaland es un delantero letal, reconocido mundialmente por su imponente físico de 1.95 metros, su velocidad explosiva, que supera los 35 kilómetros por hora, y su instinto depredador dentro del área, ya que combina una potencia inigualable con una gran definición con ambos pies y un excelente juego aéreo.

Tanto en la selección de Noruega como en el Manchester City, posee una capacidad innata para encontrar los espacios y rematar a portería con el mínimo de toques. A su vez, pese a su gran altura, Erling Haaland es extremadamente rápido en distancias cortas y largas, lo que le permite ganar la espalda de las defensas con mucha facilidad.