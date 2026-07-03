Por cada ronda superada: ¿Cuánto dinero ha ganado México en lo que va de la Copa Mundial?

A 16 días de la final de la Copa Mundial del 2026, el principal torneo internacional de futbol a nivel de selecciones nacionales comienza a tomar forma y millones de personas se preparan para los octavos de final, en los que competirán las mejores 16 selecciones del mundo, entre ellas, para sorpresa de muchos, el cuadro de México.

El territorio y la población mexicana se han contagiado de un optimismo inusual durante la Copa del Mundo, ya que la selección azteca está a 90 minutos de clasificar a los cuartos de final por tercera vez en su historia y por primera desde la edición de 1986, hace cuatro décadas, cuando la Copa Mundial se disputó por segunda vez en México.

Por lo tanto, el conteo regresivo para la final en East Rutherford, Nueva Jersey entró en su última fase y, a dos semanas del compromiso en el MetLife Stadium, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) detalló la estructura económica del certamen en Norteamérica, que este año elevó su fondo total de premios a US$871 millones.

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, esta cifra refleja un crecimiento comercial significativo y supera en 50% el presupuesto de la edición del 2022, por lo que la Copa Mundial con más participantes y mayor cantidad de partidos de la historia también será el que más dinero repartirá.

¿Cuánto dinero ha ganado México en el Mundial?

Dadas las circunstancias, el monto será distribuido entre las 48 clasificadas y se repartirá de acuerdo con la posición final de cada equipo en la Copa del Mundo, por lo que las selecciones que no superaron la fase de grupos recibieron US$9 millones (Q68 millones) solo por participar, como es el caso de Panamá, Curazao y Haití, entre otras.

Sin embargo, el desglose garantiza pagos escalonados para todos los niveles de competencia, de manera que las selecciones que quedaron eliminadas en los dieciseisavos de final, como Ecuador, Alemania, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica, Croacia, Austria, Senegal, Japón, Argelia, Bosnia y Costa de Marfil, recibieron US$11 millones (Q83 millones).

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Ante esta situación, el Tricolor ya aseguró US$15 millones (Q114 millones 492 mil) antes de su compromiso contra la selección de Inglaterra en el estadio de la Ciudad de México, que se disputará el próximo domingo 5 de julio, a las 18.00 horas de Guatemala, frente a más de 80 mil espectadores, que esperan presenciar un partido histórico.

En consecuencia, si el Tri supera a los ingleses en el último partido de la Copa Mundial del 2026 que se disputará en territorio mexicano, la selección de México asegurará US$19 millones (Q145 millones) antes del hipotético duelo de cuartos de final, en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida, ante Brasil o Noruega.

Dinero para los cuatro mejores

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense TUDN, el campeón de la Copa del Mundo 2026 recibirá US$50 millones (Q381 millones 640 mil), un incremento de US$8 millones respecto de los US$42 millones que cobró la selección de Argentina por ganar el Mundial de Catar 2022 tras vencer a Francia durante la tanda de penales.

El subcampeón percibirá US$33 millones (Q251 millones 675 mil), mientras que los equipos que alcancen el tercer y cuarto puestos recibirán US$29 millones (Q221 millones 169 mil) y US$27 millones (Q205 millones 916 mil), respectivamente. Son tres montos considerables por el simple hecho de hacer historia, que es lo que pretende el Tricolor.