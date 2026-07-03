Verificamos por usted: ¿Los Simpson predijeron una final del Mundial entre Portugal y México?

Las predicciones de Los Simpson, una comedia de dibujos animados, son muy famosas por sus acertados aciertos a lo largo de sus más de 35 años de emisión. Por lo tanto, entre sus mayores aciertos históricos destacan la presidencia de Donald Trump y la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, aunque hay muchos otros ejemplos.

Se cree que Los Simpson predijeron la pandemia del 2020 por el coronavirus, ya que un capítulo de 1993 mostró la llegada de un virus asiático llamado Osaka. Asimismo, en 1990, Bart pescó un pez mutante de tres ojos cerca de la planta nuclear de Springfield, hecho que se replicó en octubre del 2011, cerca de una central nuclear en Argentina.

Frente a este escenario, una de las teorías virales más recientes sugiere que un episodio emitido en 1997 predijo que la final del Mundial 2026 será entre México y Portugal. Esto se debe a que, aunque nunca se menciona el año del torneo, el capítulo hace referencia al regreso del campeonato a Estados Unidos, después de la edición de 1994.

En consecuencia, la victoria de México sobre Ecuador y el triunfo de Portugal ante Croacia, que aseguraron el pase de ambos a los octavos de final de la Copa del Mundo, no solo desataron los festejos de ambas aficiones, sino que también despertaron una ola de teorías en las redes sociales, donde Los Simpson son el centro de algunas de ellas.

La hipotética final entre México y Portugal

En el transcurso del episodio 183 de Los Simpson, el sexto de la novena temporada, estrenado en 1997, la Asociación Continental de Futbol de Springfield promociona un partido entre México y Portugal con la pregunta: “¿Qué país es el más grande del mundo?”, en referencia a la gran final de un campeonato ficticio, como la Copa Mundial.

La expectativa por el encuentro lleva a más de 82 mil espectadores al estadio, entre ellos la familia Simpson, que fue convencida por Bart y Lisa para asistir. Sin embargo, el partido les resulta tan aburrido a los estadounidenses que estos comienzan a desesperarse y a discutir, lo que termina por convertirse en una especie de batalla campal.

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Aunque nunca se da a conocer el resultado del partido, el fragmento se ha viralizado en las redes sociales porque algunos internautas consideran que la final de la Copa Mundial del 2026 será entre México y Portugal, ya que ambas selecciones se encuentran en lados opuestos del cuadro y solo podrían enfrentarse en la gran final del torneo.

No obstante, en ningún momento del episodio se menciona explícitamente que el partido sea la final de la Copa del Mundo, organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), de manera que muchos internautas creen que se trata de un encuentro amistoso creado para que Pelé promocionara marcas estadounidenses.

El camino de México y Portugal a la final

México:

Octavos de final: 5 de julio en Ciudad de México ante Inglaterra

5 de julio en Ciudad de México ante Inglaterra Cuartos de final: 11 de julio en Miami contra Brasil o Noruega

11 de julio en Miami contra Brasil o Noruega Semifinales: 15 de julio en Atlanta frente a Colombia o Argentina

15 de julio en Atlanta frente a Colombia o Argentina Final: 19 de julio en Nueva York, donde podría enfrentar a Portugal

Portugal: