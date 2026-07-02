¿A qué hora es el juego entre Portugal y Croacia? El último partido entre Modric y Cristiano Ronaldo

Las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves 2 de julio en el Estadio Nacional de Canadá, ubicado en Toronto, capital de la provincia de Ontario, donde más de 45 mil espectadores disfrutarán del último enfrentamiento entre dos leyendas del Real Madrid: el portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric.

Portugal y Croacia se verán las caras en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, en un duelo marcado por la presencia de Ronaldo y Modric, quienes, con 41 y 40 años, respectivamente, podrían disputar su último juego mundialista este jueves, si quedan eliminados en el BMO Field, en el penúltimo juego en suelo canadiense.

Ante esta situación, este histórico cruce eliminatorio representa un duelo directo en el que uno de los dos astros se despedirá para siempre de las Copas del Mundo y se quedará con las manos vacías, ya que ninguno de los dos ha sido capaz de levantar la Copa, aunque Modric fue quien estuvo más cerca, al disputar la final de Rusia 2018.

Por su parte, Cristiano y Portugal nunca se han clasificado a la final de un Mundial, ya que los portugueses solo han llegado a las semifinales en dos ocasiones en toda su historia: la primera, en 1966, y la segunda, en el 2006, cuando un Ronaldo, de 21 años, fue incapaz de evitar la eliminación contra Francia, para luego quedar en cuarto lugar.

¿A qué hora es el Portugal vs. Croacia?

Portugal y Croacia se medirán este jueves 2 de julio a las 17.00 horas de Guatemala y el encuentro será transmitido por Tigo Sports para toda Centroamérica, de manera que este compromiso definirá al rival de España en los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, luego de que la Roja venciera a Austia en los dieciseisavos de final.

Los dos ganadores del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, con cinco, y Luka Modric, con uno (2018), vuelven a cruzar sus caminos en el torneo más importante del planeta, dado que el portugués afronta la cita mundialista con 41 años y el croata, con 40, lo que convierte este compromiso en su despedida definitiva de las Copas del Mundo.

Lea más sobre Inglaterra, el próximo reto de México: ¿cuántas veces ha llegado el Tricolor a los cuartos de final?

Sin embargo, las dos estrellas internacionales tienen pasado merengue, debido a que compartieron camerino durante seis temporadas en el Real Madrid, del 2012 al 2018. En ese período ganaron juntos trece campeonatos, incluidas cuatro Champions League, lo que los convierte en dos de las mayores leyendas de la institución blanca.

Frente a este escenario, Cristiano Ronaldo y Luka Modric serán los primeros dos jugadores de campo mayores de 40 años en enfrentarse en la historia de la Copa del Mundo, de manera que establecerán un récord muy difícil de superar en las Copas Mundiales, como reflejo de su determinación por seguir compitiendo al más alto nivel.

Actualidad a nivel de clubes

Mientras Cristiano Ronaldo compite en Arabia Saudita con el Al-Nassr, Luka Modric sigue rindiendo en la élite europea con el AC Milan, de la Serie A de Italia. A pesar de eso, ambas estrellas siguen siendo los pilares de sus respectivas selecciones, que confían en que este año sea el indicado para levantar el trofeo más importante de todos.

Es por esa razón que la llegada de Ronaldo y Modric a Toronto desató la pasión de los aficionados, que siguieron durante horas a las selecciones de Portugal y Croacia por toda la ciudad, bloquearon autopistas y rodearon el hotel donde se hospedan ambos astros, antes del partido de dieciseisavos de final del Mundial en el Estadio de Canadá.