Las 16 mejores selecciones del mundo: ¿Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026?

El próximo jueves 2 de julio se llevarán a cabo tres partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, de manera que los octavos de final están cada vez más cerca de disputarse en Norteamérica, pero 12 selecciones todavía deben luchar por su pase a la siguiente ronda, en la que estarán los 16 mejores equipos del mundo.

Para la noche de este miércoles 1 de julio, diez selecciones ya están clasificadas a los octavos de final del Mundial: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y EE. UU. Además, entre las grandes ausencias destacan Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador y Senegal.

Frente a este escenario, todavía quedan seis llaves de dieciseisavos de final en esta Copa del Mundo, en las que se definirán los últimos clasificados a los octavos de final: España-Austria, Portugal-Croacia, Suiza-Argelia, Australia-Egipto, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana, encuentros que prometen emociones hasta el último instante.

Esta fue la primera Copa del Mundo en la historia en incorporar la ronda de dieciseisavos de final y, pese a las críticas iniciales, la fase ha sido un éxito. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) demostró que la incorporación de más selecciones a la Copa Mundial no disminuyó la calidad, sino que aumentó la intensidad.

¿Cuándo inician los octavos de final?

Los octavos de final de la Copa Mundial del 2026 comenzarán el próximo sábado 4 de julio con el compromiso entre las selecciones de Canadá y Marruecos, que se disputará en el NRG Stadium, en Houston, Texas, a las 11.00 horas de Guatemala y será transmitido por Tigo Sports en toda Centroamérica, excepto Belice y Panamá.

Posteriormente, a las 15.00 horas de ese sábado 4 de julio, las selecciones de Paraguay y Francia se medirán en el Lincoln Financial Field, ubicado en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, donde miles de aficionados esperaban ver al cuadro de Alemania, que fue eliminado sorpresivamente por los paraguayos en una cardíaca tanda de penales.

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La ronda continuará el domingo 5 de julio con el partido entre Brasil y Noruega, que se disputará a las 14 horas de Guatemala en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey, donde se enfrentarán dos de los mejores futbolistas de la actualidad: el noruego Erling Haaland, del Manchester City, y el brasileño Vinícius, del Real Madrid.

Ese mismo día se enfrentarán las selecciones de México e Inglaterra en el último partido de esta Copa Mundial para el estadio Ciudad de México, que a las 18.00 horas de ese domingo 5 de julio vivirá uno de los partidos más esperados de la fase, ya que podría marcar el regreso del Tricolor a los cuartos de final por primera vez en 40 años.

Las candidatas al título

Conforme a ESPN, la cadena de televisión más grande del mundo dedicada exclusivamente a los deportes, la selección favorita para ganar la Copa Mundial del 2026 es Francia, seguida de cerca por España, Inglaterra y Argentina, dado que el combinado galo lidera las proyecciones de los analistas y las cuotas de las casas de apuestas.

Francia : Lidera las probabilidades de victoria, al contar con una delantera temible y una generación de jugadores con amplia experiencia en instancias decisivas.

: Lidera las probabilidades de victoria, al contar con una delantera y una generación de jugadores con amplia experiencia en instancias decisivas. España : Lidera las proyecciones de las supercomputadoras, los analistas y las casas de apuestas tras mostrar un futbol sólido y de gran nivel.

: Lidera las proyecciones de las supercomputadoras, los analistas y las casas de apuestas tras mostrar un futbol y de gran nivel. Inglaterra : Tiene una de las plantillas más completas y valiosas de la Copa Mundial del 2026, por lo que es considerada una de las máximas aspirantes.

: Tiene una de las plantillas más completas y de la Copa Mundial del 2026, por lo que es considerada una de las máximas aspirantes. Argentina: Es la actual campeona del mundo y una firme candidata gracias a su jerarquía y oficio en las fases eliminatorias.