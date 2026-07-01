Inglaterra volverá a jugar en México 40 años después: La ciudad que inmortalizó a Maradona

Durante la tarde de este 1 de julio, el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó que sus jugadores pueden afrontar dificultades por los 2 mil 240 metros de altitud en México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial y en cuyo estadio, hace 40 años, Diego Maradona dejó a los Tres Leones en la cuneta con dos goles.

Sin embargo, el entrenador alemán de 52 años no hizo mención de ese partido de cuartos de final de la Copa Mundial de México 1986 cuando se le preguntó, en rueda de prensa, por el estadio de la capital mexicana y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo, en Atlanta, Georgia.

“Todavía no he pensado en ello. Acabo de salir de esto e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar”, explicó, sin mencionar aquel partido de hace 40 años, que consolidó la reputación de Maradona como uno de los mejores futbolistas del mundo y una leyenda del deporte.

En ese estadio, el Pelusa eliminó a una selección inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la famosa Mano de Dios y, después, al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras dejaba atrás a seis ingleses, incluido el portero Peter Shilton.

La maldición rota de 1966

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, añadió Tuchel con respecto al encuentro del domingo 5 de julio en la Ciudad de México.

No obstante, Tuchel sí habló de otra maldición rota, ya que, desde la final que ganó Inglaterra en 1966, no había ganado, hasta este 1 de julio, una eliminatoria mundialista si le habían anotado primero. “Es una buena señal”, dijo el alemán, quien consideró que la remontada “muestra el nivel de determinación y concentración” de los tres leones.

Lea más sobre México en la Copa Mundial del 2026: ¿Qué significa el famoso quinto partido para el Tri?

Thomas Tuchel consideró que su equipo fue el mejor en la cancha de Atlanta, Georgia, contra la República Democrática del Congo y alabó su capacidad para no aceptar la derrota y su insistencia frente a la portería congoleña, donde el guardameta Lionel Mpasi tuvo una actuación estelar que mantuvo a Inglaterra sin anotar hasta el minuto 75.

“Si hubieran pasado unos minutos más sin que lográramos el empate, sin duda habríamos dado entrada a un segundo delantero. Por supuesto, existe la idea de utilizar a Ollie Watkins o a Ivan Toney, pero el plan no es jugar sin Harry Kane”, explicó tras ser preguntado sobre la dependencia del equipo de su capitán, quien anotó los dos tantos.

El estadio donde Maradona enterró a Inglaterra en 1986

El 22 de junio de 1986, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, por los cuartos de final de la Copa del Mundo, cuatro años después de la guerra de las Malvinas, librada entre ambos países, de manera que este partido forma parte de una rivalidad futbolística que comenzó 20 años antes, en 1966.

Durante el encuentro, Diego Maradona convirtió dos goles extraordinarios: el primero, a los 51 minutos de comenzado el partido, lo anotó con la mano izquierda, mientras que el segundo lo convirtió cuatro minutos después, luego de partir desde la mitad del campo argentino y gambetear a los jugadores ingleses en el Coloso de Santa Ursula.

Las anotaciones de Maradona fueron llamadas la Mano de Dios y el Gol del Siglo, por lo que este partido consolidó la reputación del argentino como uno de los mejores futbolistas del mundo y una leyenda del deporte. Esto añadió una carga emocional y simbólica al encuentro, ya que en Argentina la victoria fue celebrada masivamente.