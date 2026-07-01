EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina: ¿A qué hora es y qué más se espera de los dieciseisavos de final?

La selección de Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina en San Francisco, California, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, en la que ya están clasificados Paraguay, Francia, Marruecos, Brasil, Noruega, Inglaterra y dos de las tres anfitrionas de esta Copa del Mundo: México y Canadá, a la espera de EE. UU.

Los Dragones de Oro buscan clasificarse por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo, mientras que el cuadro de las barras y las estrellas pretende regresar a esa instancia, que no supera desde la edición de Corea del Sur y Japón, en julio del 2002, cuando derrotó a la selección de México y avanzó a los cuartos de final.

Estados Unidos llega a este compromiso tras finalizar en el primer lugar del Grupo D, con seis puntos, después de derrotar 4-1 a Paraguay y 2-0 a Australia, y de caer 3-2 ante Turquía en la última jornada. Pese a ello, los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino confían en alcanzar las semifinales por primera vez en 96 años.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina avanzó a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del torneo, tras sumar cuatro puntos en el Grupo B luego de empatar 1-1 con Canadá, vencer 3-1 a Catar y caer 4-1 ante Suiza. Por ello, EE. UU. será el segundo anfitrión al que los bosnios se enfrentarán en la Copa Mundial del 2026.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

El partido entre Estados Unidos y Bosnia & Herzegovina, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, se jugará este miércoles 1 de julio en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de San Francisco, California, a las 18.00 horas de Guatemala, y será transmitido por Tigo Sports para toda Centroamérica, excepto Panamá y Belice.

La selección que gane este partido avanzará a los octavos de final de la Copa Mundial del 2026 y enfrentará al vencedor del encuentro entre Bélgica y Senegal. Por lo tanto, si avanzan Bélgica y Bosnia y Herzegovina, el partido en Seattle, Washington, enfrentará a dos selecciones europeas, tras la eliminación de uno de los tres países anfitriones.

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De las tres anfitrionas, Estados Unidos es la selección que, en el papel, parecía tener más posibilidades de alcanzar las semifinales de la Copa Mundial. Sin embargo, tras las actuaciones de Canadá ante Sudáfrica y de México frente a Ecuador, EE. UU. tiene ahora la presión de no convertirse en la primera de las tres en ser eliminada del torneo.

En las últimas ediciones, el país anfitrión que más lejos llegó en su propia Copa del Mundo fue Brasil, en el 2014, cuando clasificó a las semifinales y fue goleado 7-1 por Alemania. Dadas las circunstancias, ninguna de las tres selecciones anfitrionas de esta edición en Norteamérica del 2026 espera correr la misma suerte ante sus aficionados.

Balogun y Mahmic

Durante la fase de grupos, la selección de Bosnia y Herzegovina anotó cinco goles. No obstante, el 40% de esas anotaciones —dos— fueron marcadas por Ermin Mahmic, centrocampista del Slovan Liberec, de República Checa, quien ha demostrado vocación ofensiva, llegada al área, potente disparo de larga distancia y capacidad de definición.

Por otro lado, Estados Unidos anotó ocho goles en la fase de grupos. Sin embargo, el 25% de esas anotaciones —dos— fueron marcadas por Folarin Balogun, delantero del AS Monaco, de Francia, quien se caracteriza a nivel de clubes por su velocidad, agilidad en espacios reducidos, potente disparo, desmarques letales y capacidad atlética.