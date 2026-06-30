México en la Copa Mundial del 2026: ¿Qué significa el famoso quinto partido para el Tri?

Desde que la selección de México quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa Mundial de 1986, ante Alemania, el Tricolor no ha dejado de buscar el famoso quinto partido mundialista. Sin embargo, con la victoria sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el Tri finalmente lo consiguió, ¿o no?

Ya pasaron cuatro décadas de aquella tarde en el Estadio Universitario de Monterrey, cuando México fue incapaz de superar a Alemania en la tanda de penales, debido a que Fernando Quirarte y Servín Monetti fallaron sus respectivos lanzamientos, y el 21 de junio de 1986 quedó grabado en la memoria de millones de aficionados mexicanos.

A partir de ese momento, el Tricolor quedó eliminado siete veces en los octavos de final y una vez en la fase de grupos, en Catar 2022, por lo que el famoso quinto partido se hizo esperar 40 años. No obstante, el formato actual del Mundial ha creado confusión sobre este fenómeno en México, de manera que se ha convertido en un espejismo.

Sí, la selección de México sí alcanzó el quinto partido de la Copa Mundial 2026, al igual que en la edición de 1986, cuando el Tricolor también fue anfitrión, pero este quinto partido no representa lo mismo que hace cuatro décadas. Es más, ni siquiera representa lo mismo que el cuarto partido del Tri en el Mundial de 1970, hace 56 años.

¿Qué significa el quinto partido para México?

La selección de México solo ha alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo en dos ocasiones, en 1970 y 1986, ambas como local. A pesar de eso, el Tricolor ha firmado sus mejores participaciones en el Mundial con distinto número de partidos, debido a que todo ha dependido de la cantidad de selecicones participantes en la copa.

En la edición de 1970, la selección de México alcanzó por primera vez los cuartos de final de la Copa del Mundo y disputó solo cuatro partidos: tres en la fase de grupos y uno de cuartos de final. Esto se debe a que, en esa ocasión, el torneo contó con solo 16 selecciones, por lo que no existían las rondas de dieciseisavos ni de octavos de final.

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Dieciséis años después llegó por primera vez el famoso quinto partido, ya que en la edición de 1986 ya existía la ronda de octavos de final, de manera que la selección mexicana tuvo que disputar tres encuentros en la fase de grupos y uno en octavos de final, y el quinto llegó en los cuartos de final, donde quedó eliminada ante Alemania.

Ante este escenario, el quinto partido de la Copa Mundial 2026 no representa lo mismo que el quinto juego de la Copa del Mundo de 1986. El objetivo de México es alcanzar por tercera vez en su historia los cuartos de final de un Mundial, por lo que, en esta ocasión, deberá disputar seis partidos para cumplir ese objetivo del Tricolor.

El camino a los cuartos de final

Tras superar a la selección de Ecuador, en los primeros dieciseisavos de final en la historia de la Copa del Mundo, el Tricolor debe vencer a su rival en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 para alcanzar la añorada ronda de cuartos de final, dado que México no llega a esa instancia desde hace cuatro décadas, en la edición de 1986.

El partido de octavos de final se disputará el domingo 5 de julio en el estadio de Ciudad de México, y el rival del Tri se definirá este miércoles 1 de julio, dado que los dirigidos por el técnico Javier Aguirre enfrentarán al ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que buscarán poner fin al sueño mexicano.