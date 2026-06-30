¿Manuel Neuer se retiró del futbol? La importante decisión que tomó el arquero titular de Alemania

Durante la tarde del 29 de junio, la selección de Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, tras perder en la tanda de penales contra Paraguay, luego de que el partido terminara 1-1 al cabo de 120 minutos, por lo que la clasificación a los octavos de final tuvo que definirse desde los once pasos.

Pese a que los paraguayos fallaron dos penales seguidos, los alemanes firmaron su primera eliminación mundialista desde el punto penal, ya que tres de sus figuras fallaron en Boston, Massachusetts: Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah, quien, a diferencia de sus compañeros, mandó el balón por encima de los tres postes albirrojos.

Frente a este escenario, uno de los principales señalados por la sorpresiva eliminación de Alemania ante Paraguay fue el experimentado guardameta del Bayern Múnich, Manuel Neuer, quien, a sus 40 años, igualó el récord negativo que ostentaba el mexicano Antonio Carbajal al encajar goles en 10 partidos consecutivos de Copas del Mundo.

Esto se debe a que la última vez que Manuel Neuer dejó su arco en cero fue en la final contra Argentina, disputada en el estadio Maracaná el 13 de julio del 2014, cuando Alemania se impuso por 1-0 gracias a un gol de Mario Götze. A partir de ese momento, el arco alemán ha recibido al menos una anotación en cada encuentro mundialista.

¿Neuer se retiró del futbol?

El viernes 5 de julio del 2024, tras la eliminación de Alemania a manos de España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, Manuel anunció su retiro de la selección alemana. Sin embargo, en esa ocasión, Neuer explicó que seguiría defendiendo los colores del Bayern Múnich, por lo que únicamente se retiraba del combinado nacional.

No obstante, aunque Neuer había renunciado a la selección después de que Alemania fuera eliminada de la Eurocopa 2024 por España, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo convenció para que disputara, con 40 años, su quinta Copa del Mundo, tras confirmarse una grave lesión del portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen.

Lea más: ¿Quién es Lance Schroyer? El exagente policial que Trump designará como director del ICE

"Todos estamos tristes y no se habla mucho en el vestuario, pero no creamos suficientes ocasiones de gol. Fue sintomático que solo lográramos empatar con un centro y un cabezazo. Nos faltó profundidad", dijo Neuer tras recibir goles en los tres partidos de Rusia 2018, en los tres de Catar 2022 y en los cuatro que disputó en el Mundial 2026.

Dadas las circunstancias, el arquero de 40 años volvió a retirarse de la selección nacional tras la eliminación ante Paraguay, pero seguirá como capitán del Bayern Múnich, debido a que en mayo llegó a un acuerdo para renovar su contrato por un año más con el gigante del futbol alemán, que viene de conquistar de nuevo la Bundesliga.

Nunca habrá otro como Neuer

Un ambiente desolador en el vestuario y futbolistas destrozados por la eliminación. Así describió el portero Manuel Neuer a los periodistas las primeras reacciones tras la eliminación del Mundial en una tanda de penales a manos de Paraguay en Boston, luego de convertirse en el jugador más veterano de la historia en representar a Alemania.

Para el arquero, "es muy amargo" quedar fuera del torneo en la primera fase de eliminación directa y sin recursos para vulnerar a un rival que, a su juicio, se defendió con mucha solidez. Por lo tanto, Manuel Neuer se va como el quinto jugador con más partidos en la historia de Alemania, detrás solo de Matthäus, Klose, Müller y Podolski.