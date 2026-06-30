México vs Ecuador: a qué hora de Guatemala es el partido del “Tricolor” en la fase eliminatoria del Mundial

Este 30 de junio, la selección de México tendrá su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026 frente a Ecuador.

Luego de una destacada actuación en la fase de grupos, la selección de México quiere mantener su buen paso y prolongar su racha de victorias.

Además, el país anfitrión, dirigido por Javier "El Vasco" Aguirre, buscará seguir en carrera para alcanzar el tan ansiado "quinto partido" y romper una racha que se mantiene desde 1994.

Por otro lado, Ecuador no ha dejado las mejores sensaciones en el Mundial, ya que no solo terminó en el tercer lugar del grupo E, con cuatro puntos, sino que también obtuvo una victoria, un empate y una derrota.

A pesar de comenzar con el pie izquierdo al perder por 1-0 contra Costa de Marfil, Ecuador logró un empate frente a Curazao y una sorprendente victoria por 2-1 ante Alemania.

Ahora, solo uno de los dos equipos avanzará a la siguiente fase y deberá esperar al ganador del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo para conocer a su rival.

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio, a las 19 horas de Guatemala, y será el último de la jornada.

Antes de esos encuentros, se disputarán los partidos entre Costa de Marfil y Noruega, y luego entre Francia y Suecia.

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