De fenómeno viral a tener su registro de marca: dueña del “Pato Merlín” recibe derechos comerciales del Gobierno de México

Fútbol Internacional

De fenómeno viral a tener su registro de marca: dueña del “Pato Merlín” recibe derechos comerciales del Gobierno de México

El Gobierno de México ha entregado el registro de la marca "Pato Merlín" a la dueña del animal que ha sido un fenómeno viral en este Mundial 2026.

y

|

time-clock

El pato Merlín visita a la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Carlos (d) sostiene al pato Merlín, vestido con una camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol, junto a sus familiares Karla Gómez (i) y Cristian (2-d) durante una visita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Foto Prensa Libre: EFE)

No hay dudas de que el pato Merlín se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial del 2026, al punto de ser considerado la mascota no oficial de México en este torneo.

Desde que se dio a conocer, el pequeño animal se ha ganado el cariño del público. Vestido con una camisola de la selección de México y un par de zapatos, el pato alegra a quienes tienen la oportunidad de verlo por las calles del país.

Por ello, resulta aún más sorprendente que este viernes el Gobierno de México haya otorgado a la dueña del animal, la mexicana Karla Gómez, el registro de la marca "Pato Merlín", así como el de su respectivo diseño tridimensional.

La entrega del registro estuvo a cargo de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

LECTURAS RELACIONADAS

Poncho de Nigris ofrece más de 500 mil pesos por el pato Merlín y provoca debate en redes sociales

Poncho de Nigris ofrece comprar al pato Merlín y provoca debate en redes sociales

chevron-right
Merlín, la sensación con alas salva un Mundial y a su familia mexicana

¿Lo dejaron entrar? Imágenes muestran al famoso pato Merlín llegando al juego de México contra República Checa del Mundial

chevron-right

La ola de popularidad de "Pato Merlín" generó una disputa legal luego de que se reveló que terceros radicados en Yucatán y Jalisco intentaron anticiparse a los dueños legítimos para registrar el nombre y la imagen del ave ante el IMPI, con el fin de explotar comercialmente la marca en prendas de vestir y campañas publicitarias durante el Mundial del 2026.

Ante este intento de apropiación indebida, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la acción de los terceros como un "abuso" e instruyó directamente a las autoridades correspondientes a agilizar los trámites legales para otorgar certeza jurídica y la protección exclusiva de los derechos de imagen a la familia de Karla Ivette Gómez, como legítima poseedora del animal.

La trascendencia del fenómeno viral llegó incluso al ámbito político cuando "Pato Merlín" fue llevado como invitado especial a la tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum interactuó públicamente con el ave.

Al entregar la constancia oficial a la familia propietaria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, enfatizó que este trámite se somete a un riguroso análisis técnico y jurídico con el propósito de garantizar certeza jurídica y transparencia en los derechos de propiedad industrial, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

LECTURAS RELACIONADAS

MEX6432. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 20/06/2026.- El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). Los goles de Raúl Jiménez o Luis Romo en la Copa del Mundo son tan virales como cualquier foto de Merlín, el pato mundialista que desafió estrategias publicitarias de las grandes marcas, al poner en el centro de la conversación del torneo a la familia mexicana de Karla Gómez, dueña del pequeño alado y madre soltera de Carlos y Cristian. EFE/Mario Guzmán

El “Pato Merlín”: el fenómeno viral que los aficionados han adoptado como la mascota no oficial de México en el Mundial 2026

chevron-right
Cabra

Una cabra por Kansas: el curioso homenaje que un jugador de la NFL le hizo a Messi en el Mundial

chevron-right

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, destacó la importancia de proteger los signos distintivos conforme a derecho y señaló que constituye un hecho público y notorio que "Pato Merlín" pertenece legalmente a la familia de la solicitante.

Los aficionados en redes sociales han comenzado a especular sobre la presencia de la famosa mascota en las calles de la capital con miras al próximo partido de la selección mexicana. Muchos esperan ver a "Pato Merlín" luciendo sus característicos tenis amarillos en medio de las celebraciones populares, si el combinado nacional logra asegurar la victoria.

Lea también: “Este no es patito feo, es un patito lindo”: El pato Merlín conquista corazones en el Mundial 2026

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos  México Mundial 2026 Mundial 2026 Viral 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM