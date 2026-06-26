De fenómeno viral a tener su registro de marca: dueña del “Pato Merlín” recibe derechos comerciales del Gobierno de México

No hay dudas de que el pato Merlín se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial del 2026, al punto de ser considerado la mascota no oficial de México en este torneo.

Desde que se dio a conocer, el pequeño animal se ha ganado el cariño del público. Vestido con una camisola de la selección de México y un par de zapatos, el pato alegra a quienes tienen la oportunidad de verlo por las calles del país.

Por ello, resulta aún más sorprendente que este viernes el Gobierno de México haya otorgado a la dueña del animal, la mexicana Karla Gómez, el registro de la marca "Pato Merlín", así como el de su respectivo diseño tridimensional.

La entrega del registro estuvo a cargo de la Secretaría de Economía y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La ola de popularidad de "Pato Merlín" generó una disputa legal luego de que se reveló que terceros radicados en Yucatán y Jalisco intentaron anticiparse a los dueños legítimos para registrar el nombre y la imagen del ave ante el IMPI, con el fin de explotar comercialmente la marca en prendas de vestir y campañas publicitarias durante el Mundial del 2026.

🔴El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el IMPI otorgaron a Karla Ivette Gómez López la constancia oficial que acredita el inicio del trámite de registro de marca para el pato Merlín.



Las solicitudes para registrar tanto la denominación como el diseño tridimensional del… pic.twitter.com/pb27aCCzjb — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

Ante este intento de apropiación indebida, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la acción de los terceros como un "abuso" e instruyó directamente a las autoridades correspondientes a agilizar los trámites legales para otorgar certeza jurídica y la protección exclusiva de los derechos de imagen a la familia de Karla Ivette Gómez, como legítima poseedora del animal.

La trascendencia del fenómeno viral llegó incluso al ámbito político cuando "Pato Merlín" fue llevado como invitado especial a la tradicional conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum interactuó públicamente con el ave.

#Nacional| 🦆🇲🇽 ¡Ahora sí es oficial! "Pato Merlín" ya tiene registro de marca ante el IMPI



El famoso Pato Merlín, que conquistó a miles de personas durante el Mundial 2026, ya cuenta con registro oficial de marca a nombre de su propietaria, Karla Ivette Gómez López, informaron… pic.twitter.com/YKNN0KOnmM — Reporte M (@_ReporteMorelos) June 26, 2026

Al entregar la constancia oficial a la familia propietaria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, enfatizó que este trámite se somete a un riguroso análisis técnico y jurídico con el propósito de garantizar certeza jurídica y transparencia en los derechos de propiedad industrial, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, destacó la importancia de proteger los signos distintivos conforme a derecho y señaló que constituye un hecho público y notorio que "Pato Merlín" pertenece legalmente a la familia de la solicitante.

Los aficionados en redes sociales han comenzado a especular sobre la presencia de la famosa mascota en las calles de la capital con miras al próximo partido de la selección mexicana. Muchos esperan ver a "Pato Merlín" luciendo sus característicos tenis amarillos en medio de las celebraciones populares, si el combinado nacional logra asegurar la victoria.

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