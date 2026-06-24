¿Lo dejaron entrar? Imágenes muestran al famoso pato Merlín llegando al juego de México contra República Checa del Mundial

La selección de México iniciará dentro de poco su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra República Checa, y aunque el Tri ya está clasificado a la siguiente ronda, aún tiene la oportunidad de terminar esta etapa con una puntuación perfecta.

Las expectativas están puestas sobre el equipo de Javier "El Vasco" Aguirre, además de la expectativa por conocer si el técnico mexicano pondrá al portero Guillermo "Memo" Ochoa en el once titular.

Pero fuera del terreno de juego, hay otro factor que llama la atención y que ha generado varias reacciones en redes sociales: el famoso pato Merlín.

Desde el debut de México contra Sudáfrica, el animal cautivó la atención de todos cuando fue visto paseando por las calles de México vestido con una camiseta de la selección.

Esto generó varios videos, además de miles de reacciones de alegría y ternura en torno al pato Merlín, al punto de que algunos aficionados ya lo califican como la "verdadera" mascota oficial del Mundial para México.

🪿 ¡Merlín va al Azteca! El pato más mexicano irá al México vs Chequia 🇲🇽🇨🇿#PatoMerlín #MéxicovsChequia #lamaximafiestadelfutbol



Línea Directa está en la máxima fiesta del futbol 2026. pic.twitter.com/sYXtEngLTz — Línea Directa Portal (@linea_directa) June 24, 2026

Ahora, en redes sociales se ha visto cómo el pato se encontraba en las afueras del estadio Azteca, lugar donde México se enfrentará a República Checa.

En redes sociales se observa cómo el pato, en compañía de sus dueños, Carla Gómez y su hijo Cristian, llama la atención de todos los presentes, quienes no dudan en tomar fotos o videos del animal.

¡El Pato Merlin llegó al Estadio Ciudad de México, pero bajo un estricto protocolo! 🦆🚫



Se acabaron las fotos con el famoso pato; ahora llega escoltado por seguridad y oculto en un compartimiento especial.



📸: David Deolarte / La Prensa#ESTOEnElMundial pic.twitter.com/r6GCh0Ltv2 — Esto en Línea (@estoenlinea) June 24, 2026

Sin embargo, medios mexicanos señalaron que, dentro de los estrictos protocolos de la FIFA, está prohibido el ingreso de animales a los estadios.

Los medios agregaron que un portavoz de la FIFA indicó que Merlín sí pudo acceder al perímetro del estadio, pero no al interior del recinto.

Esto generó otro video que rápidamente llamó la atención: el momento en que guardias escoltan a la familia y al pato Merlín fuera del estadio, situación que generó una ola de reacciones y comentarios.

EL PATO MERLÍN, LA LEYENDA DEL MUNDIAL 2026



El famosísimo Pato Merlín, ya convertido en la sensación absoluta del Mundial de México 2026, sigue acumulando capítulos en su inesperada historia de fama. Lo que comenzó como un simple video viral terminó por catapultarlo a un nivel… pic.twitter.com/Ipt9zRwmU8 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) June 25, 2026

Lea también: “Este no es patito feo, es un patito lindo”: El pato Merlín conquista corazones en el Mundial 2026



