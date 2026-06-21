El “Pato Merlín”: el fenómeno viral que los aficionados han adoptado como la mascota no oficial de México en el Mundial 2026

Por las calles de la Ciudad de México nació uno de los fenómenos virales de la XXIII edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se trata de un pequeño pato que usa la camiseta de la selección mexicana y unos zapatos, lo que lo llevó a ser considerado una mascota no oficial del país.

Desde las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, este pato de dos años camina entre aficionados que llegan solo para visitarlo en el puesto de venta de aguas de sus dueños. Esta ave, llamada “Pato Merlín”, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales gracias a su ternura y a la representación del apoyo al Tri.

Su éxito nació luego del triunfo de la selección mexicana en la inauguración del Mundial 2026, cuando derrotó a Sudáfrica 2-0 el pasado 11 de junio. Merlín fue captado por usuarios mientras acompañaba a su dueña, Karla Gómez, durante la venta de aguas.

Medios de comunicación destacan que su naturalidad lo llevó a convertirse en uno de los símbolos más comentados del Mundial y en una mascota no oficial de la afición mexicana. CNN compartió parte del fenómeno de esta ave, que ha reunido a visitantes locales y extranjeros interesados en conocerla.

Karla Gómez, dueña del pato doméstico, comentó a CNN que el animal pertenece a su hijo de 14 años y que la camisola fue comprada a un vendedor de prendas para mascotas, ya que originalmente era una camiseta para perros.

Agregó que la camisola tuvo que ser adaptada para Merlín, lo que ha contribuido a convertirlo en un fenómeno internacional. CNN también destacó que la FIFA lo considera una mascota no oficial durante la celebración del encuentro entre México y Corea del Sur.

🇲🇽🦆 MUNDIAL 2026 ⚽️🏆🔥Un pato con camiseta de la selección mexicana caminando entre aficionados en las calles de México durante las celebraciones de la Copa Mundial. pic.twitter.com/9RpEb2ISdT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Rebeca Arcos dio a conocer que Merlín fue nombrado embajador oficial de la Host City de la Ciudad de México, por lo que forma parte de los atractivos de una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA.

La organización destaca que el Pato Merlín representa “amor, esfuerzo y una unión muy mexicana”, lo que podría reflejar la pasión por el futbol y la unión de los mexicanos.

Su éxito fue tal que incluso participó en una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de las rondas de prensa conocidas como la mañanera.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Pedro Rosete, experto en mercadotecnia de la Universidad Iberoamericana, explicó que fenómenos aparentemente absurdos, como un pato que representa el apoyo a una selección, llaman la atención porque surgen de forma orgánica y crean una conexión emocional con el público. Según detalló a Prensa Ibero, ese tipo de fenómenos generan identificación entre los aficionados.

Medios como La Afición informaron que, luego del éxito de Merlín, surgió un homólogo que apoya a la selección de Escocia. El ave camina con una bandera escocesa y es conocida como “Pato Dawn”.