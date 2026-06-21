Video: Los reyes Guillermo Alejandro y Máxima celebran con la selección de Curazao tras el empate ante Ecuador en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha captado la atención no solo de los amantes del futbol, sino también del mundo por sus espectáculos musicales y las apariciones de personalidades en cada encuentro. En el enfrentamiento entre Curazao y Ecuador no fue la excepción, luego de que el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima fueran captados durante el partido.

Fue el sábado 20 de junio cuando la selección de Curazao tuvo una histórica participación al empatar 0-0 frente a Ecuador en el Estadio Kansas City, resultado que le dio un punto en la tabla.

Curazao, que hizo su debut en los mundiales contra Alemania, donde cayó 7-1 ante la tetracampeona del mundo, logró un histórico empate al enfrentarse con el segundo equipo del Grupo E. Este resultado llevó a la realeza del Reino de los Países Bajos a visitarlo en el camerino para celebrar su participación.

Por medio de redes sociales se dio a conocer que el rey Guillermo estuvo junto a la reina Máxima y la princesa Ariane en Kansas. En plena celebración, los jugadores y el equipo técnico de Curazao recibieron la visita de los reyes, donde incluso la reina Máxima se unió a la fiesta bailando.

Curazao, aunque es un país autónomo, sigue formando parte del Reino de los Países Bajos, por lo que mantiene este vínculo con la realeza, que se unió a la celebración mientras el equipo continúa luchando por una posición para avanzar a la siguiente fase.

Fue en los camerinos del Arrowhead Stadium donde se dio la visita. Los monarcas estrecharon la mano del cuerpo técnico y, en medio del coro de «Hey, hey, hey» de los jugadores, se sumaron a la celebración y mostraron sus pasos de baile.

En los videos se ve a la reina Máxima Zorreguieta bailar entre los jugadores y lucir la camiseta azul de la selección de Curazao, que llevaba su nombre en la espalda.

Máxima Zorreguieta dejó de lado los protocolos y se sumó al baile, mientras los jugadores la acompañaban con palmas y cánticos. También la princesa Ariane compartió con el equipo.

El Rey Guillermo y la Reina Máxima celebraron con los jugadores de Curazao su primer punto en la historia de los Mundiales.



¿Protocolo Real? Eso solo lo tienen los ingleses... 😂pic.twitter.com/Yf1RYq6b81 — Sergio Musella (@Sergio_Musella) June 21, 2026

Luego de saludar a cada integrante de la selección, el rey Guillermo se sumó a la celebración y bailó al ritmo de una canción. Medios como Infobae destacan que una de las canciones que bailó la familia real fue Mama Wa, del cantante curazoleño Jeon.

Durante su discurso, el rey destacó: “Curazao, ¡hoy conseguiste un punto! Nunca se había logrado algo así antes por un país tan pequeño, así que es increíble”.

Ese fue parte del mensaje que el rey Guillermo dejó a la selección y que fue compartido por la Selección Nacional de Curazao en Instagram, junto con el texto: “Discurso del Rey, y un intento de obtener un extra para los jugadores. Bueno, lo intentaron”.

Previo a su visita, la familia real del Reino de los Países Bajos vistió la camisola naranja para apoyar a la selección de Países Bajos, que obtuvo su primera victoria por 5-1 ante Suecia en un partido disputado en Houston.