¿Quién es la exnovia de Manuel García-Rulfo? Esto se sabe de la vida amorosa del actor mexicano antes de ser visto con Shakira

La vida amorosa de Shakira está en la mira de sus seguidores y de las redes sociales, luego de que se le viera salir de un restaurante en Los Ángeles junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, conocido por papeles como el de El abogado de Lincoln.

La aparición de la cantante colombiana y del actor mexicano en The Tower Hotel llamó rápidamente la atención de los usuarios, quienes cuestionan quién sería el posible interés amoroso de la intérprete de “Ojos Así”. Medios internacionales señalaron que no sería la primera vez que el actor es relacionado con una cantante y destacaron su relación anterior.

El actor, originario de Guadalajara, Jalisco, se inició en el mundo de la actuación cuando era joven y llegó al cine gracias a la influencia de su entorno. Luego de formarse en Estados Unidos, volvió a México para trabajar en proyectos televisivos y, posteriormente, regresó a Estados Unidos, donde participó en Bless Me, Ultima.

Parte de su fama llegó con el estreno de la serie de Netflix El abogado de Lincoln, cuando surgieron rumores de un romance con Audrey McGraw, hija de Tim McGraw y Faith Hill.

La expareja de Manuel García-Rulfo ha seguido los pasos de sus padres al explorar su faceta como cantante, un detalle que llamó la atención en las redes sociales.

Audrey McGraw y el actor mexicano estuvieron vinculados desde junio del 2023, según People, luego de que la cantante compartiera una fotografía en la que una persona misteriosa le extendía la mano mientras ella tomaba la imagen.

Un mes después, fue García-Rulfo quien compartió una fotografía de una mujer que se cubría el rostro con la mano mientras posaba detrás de unas cortinas, destacó People. Sin embargo, fue el comentario de un corazón por parte de la cantante lo que desató las especulaciones sobre un vínculo entre ambos.

Fue en marzo del 2024 cuando la situación comenzó a aclararse, luego de que ella publicara el mensaje “Encontré a Gatsby”, junto a una fotografía en la que observaba al actor mexicano.

El mexicano fue relacionado rápidamente con la joven cantante, quien pertenece a una de las familias más reconocidas de la música country. Finalmente, en octubre del 2024 fueron captados mientras paseaban por las calles de la Ciudad de Nueva York, lo que dio más fuerza a los rumores sobre su relación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la diferencia de edad entre ambos, ya que la cantante nació en diciembre del 2001 y el actor en 1981, por lo que existe una diferencia de casi 20 años.

Aunque nunca oficializaron su noviazgo, medios internacionales destacan que los artistas mantuvieron una relación durante más de dos años antes de su separación.