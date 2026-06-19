Angelina Jolie cuenta cómo el divorcio con Brad Pitt modificó su carrera y la llevó a replantear su vida

Angelina Jolie se prepara para el estreno de Couture, donde dará vida a una directora de cine de terror que debe compaginar el trabajo y su rol familiar. En medio de la promoción, la actriz habló sobre cómo su vida profesional se modificó luego del divorcio con Brad Pitt.

Con el papel de Maxine, una directora de cine de terror que debe compaginar un encargo para una casa de modas de lujo, su papel como madre soltera, transitar por el proceso de divorcio y enfrentar un diagnóstico que podría impactar aún más su vida, la actriz se adentra en una faceta más cercana a aspectos de su propia experiencia.

Fue su historia tras el proceso de divorcio, su papel como madre y su trayectoria profesional lo que hizo que la directora Alice Winocour se acercara a la actriz para interpretarla. Variety destaca que, aunque Jolie no ha sido diagnosticada con cáncer, sí conoce esta enfermedad debido a los antecedentes de su madre y su abuela.

Fue durante la entrevista concedida a Variety que Jolie compartió parte de su vida privada y explicó cómo fue transitar por el divorcio y cómo algunas decisiones de su carrera profesional debieron cambiar.

En la entrevista resaltó que, antes de separarse de Brad Pitt, había decidido pausar la actuación para centrarse en una nueva faceta: la dirección de cine, así como dedicar más tiempo a su labor humanitaria.

Sin embargo, la decisión del divorcio cambió esos planes, pues destacó que la actuación le permitía pasar más tiempo en casa, obtener ingresos y evitar permanecer largos períodos fuera.

“Solo aceptaba trabajos cortos, cerca de casa o en los que pudiera llevar a mis hijos”, fueron parte de las declaraciones de Angelina Jolie.

La ganadora del Óscar compartió que, sin duda, el divorcio cambió parte de su carrera, pero también su esencia. Jolie destacó que en esta nueva etapa de su vida está recuperando su espíritu de lucha.

“Me perdí por un tiempo. Me desanimé un poco, pero está volviendo en gran parte gracias a mis hijos”, dijo, al destacar que ellos ya son mayores de edad y que la animan a probar cosas diferentes y seguir adelante.

Según explicó, parte del proceso vivido en el 2016 la llevó a alterar sus planes para estar con sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne; estos dos últimos, de 17 años.

“Mis hijos ya tienen casi 18 años, así que ahora quieren verme viajar por el mundo; quieren que salga y haga cosas”, destacó. “Todavía me quieren, lo cual dice mucho”, resaltó sobre la relación que mantiene con sus seis hijos.