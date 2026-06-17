¿Quién reemplazaría a Tom Holland como Spider-Man? El actor reveló quién sería su favorito para interpretar al próximo héroe arácnido

Spider-Man se ha convertido en uno de los superhéroes favoritos de los amantes de los cómics. El arácnido llegará al cine con la cuarta película protagonizada por Tom Holland: Spider-Man: Brand New Day. En medio de la promoción de la película, una noticia ha cobrado relevancia: la revelación de Holland sobre quién sería su favorito para reemplazarlo.

El actor británico reveló que, para él, la nueva generación de Spider-Man debería ser interpretada por Owen Cooper, a quien consideró ideal para el papel. Fue en una entrevista con la revista Esquire donde coincidió con los fanáticos de Spider-Man sobre la elección de Cooper como uno de los posibles hombres araña.

Holland destacó en la entrevista: “Owen Cooper sería increíble”, y resaltó su talento artístico. Con tan solo 16 años, el actor británico Owen Cooper se ha consolidado como una de las promesas de la actuación luego de ganar el Premio Emmy al Mejor Actor de Reparto.

Fue en el 2025 cuando el actor juvenil saltó a la fama tras su debut en la actuación con la miniserie de Netflix Adolescencia, papel que le valió premios como Mejor Actor en los Globos de Oro, los BAFTA y los Actor Award.

Cooper se adentró en la piel de Jamie Miller, un adolescente de 13 años señalado como el principal sospechoso del asesinato de una compañera de colegio. Su papel lo puso en la mira de la industria actoral y, en el 2026, debutó en el cine con Cumbres borrascosas.

La popularidad del actor aumentó tanto que el propio Holland lo considera ideal para reemplazarlo en el futuro como Spider-Man. Pese a ello, Holland también resaltó que Cooper podría representar una nueva cara dentro de la industria de la actuación.

Una de las ilusiones de Tom Holland es acompañar a la nueva generación de superhéroes. Destacó que, así como el actor Robert Downey Jr. lo apoyó a él, le gustaría desempeñarse como mentor de los actores que se integren al universo, ya sea para interpretar a Miles Morales, Spider-Gwen o Spider-Woman.

El actor con más películas de Spider-Man

Sin duda, Tom Holland se ha consolidado como el actor con más apariciones cinematográficas como el Hombre Araña. Con el próximo estreno de Spider-Man: Brand New Day alcanzará su cuarta película en solitario, superando las tres de Tobey Maguire y las dos de Andrew Garfield.

Asimismo, Holland ha participado en las películas de Avengers, donde ha sido parte fundamental de la trama.

Owen Cooper y su interés por ser Spider-Man

Fue en una entrevista con Variety donde el actor británico resaltó que le gustaría interpretar a Spider-Man, aunque solo lo haría después de que Holland dejara el personaje.

En ocasiones, Cooper ha revelado que interpretar al arácnido sería cumplir uno de sus sueños de infancia; sin embargo, aseguró que no le gustaría encarnar al personaje durante mucho tiempo