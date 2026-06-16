¿Regresarán las voces originales de Burro y Shrek? Esto se sabe sobre la participación de Eugenio Derbez y Alfonso Obregón en Shrek 5

DreamWorks anunció el regreso de su exitosa saga animada Shrek con una quinta película que llevará al público más allá de Muy Muy Lejano en una nueva aventura. En esta ocasión, la producción está a cargo de un nuevo equipo, lo que llevó a actores de doblaje como Eugenio Derbez y Alfonso Obregón a expresar dudas sobre volver a interpretar a sus personajes en el doblaje del español latino.

Esta película, prevista para llegar a los cines en el 2027, comenzó rodeada de dudas por parte del público, desde las primeras imágenes, que generaron cuestionamientos sobre la animación, hasta el efecto que tendría la ausencia de los actores de doblaje de personajes como Shrek, Burro y Fiona.

Fue hasta este 16 de junio cuando algunas de esas dudas se despejaron y se confirmó la salida de uno de los actores de doblaje más importantes de la franquicia. Con el lanzamiento del primer adelanto se confirmó que el actor mexicano Eugenio Derbez retomará su personaje de Burro.

Derbez ha sido la voz en español latino de este personaje, cuya combinación de chistes, personalidad, carisma y expresiones coloquiales ha contribuido al éxito de las películas en Latinoamérica.

Meses atrás, Derbez comentó a Adela Micha que retomaría el papel de Burro únicamente si le permitían modificar el guion de doblaje para crear una conexión más cercana con el público latino, libertad que tuvo en entregas anteriores. Al parecer, ese acuerdo se alcanzó y permitirá su participación en la nueva producción.

Otra de las buenas noticias fue el regreso de la actriz de doblaje Dulce Guerrero, quien retomó su papel de Fiona y cuya voz ya pudo escucharse en el adelanto. Aun así, los fanáticos de la película deberán afrontar la ausencia de Alfonso Obregón, quien dio voz a Shrek en las cuatro películas anteriores.

En redes sociales se generó rápidamente conversación sobre la voz original de Shrek, ya que el cambio de actor fue evidente en el tráiler. Por ahora, DreamWorks no ha revelado quién interpretará al personaje, aunque se espera que lo anuncie próximamente.

Medios como El País destacan que tanto Derbez como Guerrero y Obregón expresaron dudas sobre regresar al proyecto. Finalmente, Obregón será el gran ausente de esta quinta entrega, que presenta al público una versión más adulta de Shrek, Fiona, Burro e incluso de sus hijos.

Luego de 15 años desde la cuarta entrega, Shrek regresa a la pantalla grande. En esta ocasión, los hijos de Fiona y del ogro tendrán un papel protagónico, cuando la familia emprenda un nuevo viaje.

En el doblaje en inglés, Mike Myers volverá como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro. Medios como Minuto 60 destacan que la actriz Zendaya se integrará a la franquicia para interpretar a Felicia.