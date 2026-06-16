Space Scouts: el taller que mezcla creatividad, diversión y ciencia para que los niños aprendan astronomía

“En junio observaremos el Sol y las maravillas del espacio como profesionales”, es parte de la invitación que el Museo Miraflores hizo con el lanzamiento del segundo módulo del taller Space Scouts.

Este espacio fue diseñado para que niños de 7 a 12 años aprendan astronomía de forma práctica, divertida y dinámica. Las actividades científicas y de exploración llevarán a los participantes a conocer temas como el Sol, las estrellas y las maravillas del cosmos de manera entretenida.

El taller, organizado por el Museo Miraflores y la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), permitirá a cada niño descubrir el Sol mediante un telescopio.

Este módulo también incluye la continuación de la Bitácora del Capitán Espacial Vol. 2, según datos del Museo. Este club astronómico para niños busca incentivar el aprendizaje a través de juegos, exploración y creatividad.

Anteriormente, el Museo destacó que este taller se dividía en tres módulos con los temas: La estrella que nos ilumina, Una danza de gigantes, Uso de telescopio y observación solar y El señor de los anillos. El módulo dos se desarrolla de junio a agosto, mientras que el tercer módulo se impartirá de septiembre a noviembre.

El taller será impartido por astrónomos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), quienes destacan que dentro de Space Scouts los niños aprenderán conceptos básicos de astronomía de forma divertida y sencilla: “Desde qué diferencia a la astronomía de otras ciencias hasta qué es una nebulosa, un cometa, los planetas y mucho más”.

Fecha:

20 de junio del 2026

Hora:

De 15 a 17 horas

Lugar:

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precio:

Módulo completo: Q450 (de junio a agosto)

Clase individual: Q80

Inscripción:

Teléfono: 2208 0550

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