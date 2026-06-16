¿Saldría antes de prisión? Modifican por tercera ocasión la fecha de salida de Sean “Diddy” Combs, condenado en el 2025

Una de las personalidades cuyo juicio mediático captó la atención internacional fue el rapero Sean “Diddy” Combs, quien fue condenado por dos cargos de transporte con fines de prostitución en el 2025. Por tercera ocasión, la fecha de salida del rapero tuvo un giro luego de que se anunciara un cambio en la programación establecida.

Este 16 de junio se dio a conocer que la fecha de liberación del rapero Sean “Diddy” Combs se habría adelantado y que la Oficina Federal de Prisiones habría actualizado oficialmente esa fecha, lo que representaría dos meses menos de lo establecido en la última modificación.

En julio del 2025, las autoridades judiciales establecieron que Sean “Diddy” Combs saldría de prisión el 8 de mayo del 2028, luego de ser hallado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, por los que recibió una condena de 50 meses de prisión.

La primera modificación se dio en medio de señalamientos contra el rapero por incumplir las normas penitenciarias, lo que llevó a extender su condena hasta el 4 de junio del 2028. La segunda modificación llegó en marzo pasado, luego de que Combs participara en un programa intensivo de rehabilitación contra el abuso de sustancias.

Esto llevó a adelantar su sentencia al 25 de abril del 2028; sin embargo, recientemente se dio a conocer que, en una tercera modificación, adelantarían su salida para el 23 de febrero del 2028.

Medios internacionales como USA Today buscaron información sobre el motivo de adelantar esa salida; sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones no proporcionó información al respecto y resaltó que no puede revelar las condiciones de confinamiento ni los planes de liberación de los reclusos.

Sin embargo, la dependencia recordó que cada recluso puede apelar y buscar reducciones de su sentencia a través de recursos legales. Combs, quien inició su sentencia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, fue cambiado de establecimiento y trasladado al Centro Correccional Federal de Nueva Jersey.

Durante el juicio mediático que enfrentó el rapero, los medios internacionales destacaron que Combs fue absuelto de los cargos más graves de los que se le acusaba, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado, lo que ayudó a reducir la condena que la parte acusadora buscaba.