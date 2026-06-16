Menudo vuelve a los escenarios: la gira con la que celebrará 50 años de historia y los países que visitará

Con éxitos como Mi banda toca rock, Sabes a chocolate y A volar, Menudo, agrupación que se consolidó como un referente de la música en las décadas de 1970 y 1980, regresará a los escenarios como parte de una celebración por sus 50 años de carrera.

La boy band, fundada en 1977 y convertida en un referente de la música latinoamericana, celebrará en el 2027 cinco décadas de historia. Previo a ello, parte de sus integrantes anunció que Menudo se reunió para volver a llevar sus mayores éxitos a escenarios internacionales.

Fue la revista People la que anunció la reunión de la agrupación y la realización de una gira con la que sus integrantes prometen emocionar a los seguidores que durante años han pedido su regreso.

Esta gira reunirá a algunos de los integrantes más recordados de distintas etapas de su historia, lo que, según People, no tiene precedentes. Bajo la consigna de la «Menudomanía», el recorrido evocará las diversas épocas de la agrupación y reunirá a varios de sus exintegrantes para celebrar el legado musical de Menudo.

El sitio oficial de la agrupación destaca que participarán René Farrait (1979-1982), Roy Rosselló (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1986-1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991), quienes se unirán a la celebración para recordar el legado del grupo más emblemático de la música latina.

A través de la gira Menudo 50, los seguidores podrán revivir la «Menudomanía» al recordar temas como Súbete a mi moto, Claridad y Quiero ser. El recorrido llegará a Estados Unidos, México y Puerto Rico.

La gira llevará a los siete integrantes de Menudo a ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Hollywood, Ciudad de México y San Juan. Con ella, cada integrante busca rendir homenaje al impacto que tuvo la agrupación en varias generaciones y reencontrarse con los fanáticos que los apoyaron durante años.

En sus distintas generaciones, Menudo se consolidó como un referente de la música latina y alcanzó proyección internacional al publicar al menos 30 álbumes, realizar giras internacionales e incluso obtener nominaciones a los Premios Grammy, recuerda People.

Roy Rosselló explicó a la revista que la gira por los 50 años de Menudo busca revivir momentos que marcaron a sus seguidores y hacerles recordar su infancia. El recorrido comenzará el 10 de octubre del 2026.

Fechas de la gira del 50 aniversario de Menudo en el 2026

Según la página oficial de Menudo, estas son las fechas anunciadas hasta ahora para Menudo 50:

10 de octubre del 2026: Los Ángeles

23 de octubre del 2026: Chicago

7 de noviembre del 2026: Nueva York

28 de noviembre del 2026: Ciudad de México

4 de diciembre del 2026: Hollywood

12 de diciembre del 2026: San Juan, Puerto Rico

Los boletos saldrán a la venta el viernes 19 de junio en la página oficial de Menudo, menudo.com.