“Cordillera de Fuego, Bajo las estrellas”: Jayro Bustamante presenta su nueva producción en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Bajo la luz de las estrellas y desde una de las cunas del arte del país, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el director de cine guatemalteco Jayro Bustamante presentará en la Ciudad de Guatemala su más reciente producción, Cordillera de Fuego.

Con un elenco conformado por talento guatemalteco y de comunidades indígenas que se integraron a esta aclamada producción audiovisual, la película mezcla ciencia, arte y uno de los fenómenos más conocidos del país: los volcanes.

Cordillera de Fuego se presenta como la quinta película del aclamado director, reconocido nacional e internacionalmente por producciones como Ixcanul (2015), Temblores (2019), La Llorona (2019) y Rita (2024), con las que ha llevado el nombre de Guatemala a escenarios internacionales.

Esta película, que mezcla drama, acción y realismo mágico, trae de regreso a una de las actrices guatemaltecas más destacadas, María Mercedes Coroy, quien interpreta a una vulcanóloga que lucha contra la corrupción en su país mientras intenta salvar a comunidades en riesgo.

Como parte del elenco, figuras como Juan Pablo Olyslager, María Telón, Willian Toc, Tatiana Polomo y Jonathan Shitamúl, entre otros actores, forman parte de esta historia que refleja dos perspectivas de un mismo problema: para unos, el surgimiento de un nuevo volcán es una amenaza; para otros, se convierte en una oportunidad de negocio.

La película Cordillera de Fuego se adentra en la realidad de los fenómenos naturales. Según la sinopsis, la producción aborda el momento en que se forma un nuevo volcán dentro de la cordillera de Fuego, hecho que podría cambiarlo todo para las comunidades que rodean este lugar.

Para su estreno nacional, la producción explicó a Prensa Libre que la película incorpora un contexto histórico del país: la erupción del volcán de Fuego del 2018, cuando el coloso liberó flujos piroclásticos sobre varias aldeas ubicadas en sus laderas. El hecho dejó miles de personas fallecidas y desaparecidas, así como cuantiosos daños materiales.

Luego de su estreno en Santiago Atitlán, Jayro Bustamante trae su película a la Ciudad de Guatemala en una experiencia cinematográfica al aire libre que reunirá al público, al elenco y al equipo responsable de la producción bajo el cielo del Teatro al Aire Libre del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Según destaca la página encargada de la venta de boletos, la actividad permitirá a los aficionados compartir con el director y el elenco, además de vivir esta experiencia cinematográfica en un nuevo nivel. Después de la proyección de Cordillera de Fuego, habrá un Meet & Greet, fiesta, comida y otras sorpresas.

Fecha

2 de julio

Hora

17 a 21 horas

Lugar

Teatro al Aire Libre, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precio

Q150 por persona

Entradas

Pueden adquirirse en: https://viveloonline.com/shows/6a25925d47fe3a9a0cea7e0f?utm_campaign=cordillera&brevi_csc=0cpUvM

Agenda

Alfombra roja con invitados especiales

Feria gastronómica con sabores guatemaltecos

Proyección especial de Cordillera de Fuego en el Teatro al Aire Libre

Conversatorio sobre el proceso creativo, las comunidades, la inspiración detrás de la historia y el impacto de la película

Meet & Greet

Luego del estreno de la película, la producción habilitará un espacio para fotografías con el elenco y el director.

Hora: De 21.30 a 0 horas

Actividades

Meet & Greet

Fiesta

Gastronomía

Otras sorpresas

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