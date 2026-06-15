Escenario
Festival de Junio 2026 reúne arte y cultura con “Tikal: La Ciudad de las Voces”, tributo a Ricardo Arjona y “El Paabank”, del 16 al 21 de junio
La cartelera del Festival de Junio continúa con sorpresas artísticas que incluyen presentaciones musicales, teatro, proyecciones de cine y comedia. Estas son las actividades programadas.
El festival de Junio traerá obras como El Paabank que se presentará en la Gran Sala Efraín Recinos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es el punto de encuentro de diversas ramas artísticas y del público amante de la música, el teatro, la danza y el cine, que podrá disfrutar de estas expresiones durante el Festival de Junio 2026.
En su 21.ª edición, este festival dedicado al arte nacional y extranjero se celebrará hasta el 28 de junio y ofrecerá diversas actividades, algunas gratuitas y otras de bajo costo, para que todos puedan disfrutar de las artes distribuidas en distintos espacios del Teatro Nacional, como la Gran Sala “Efraín Recinos”, Tras Bastidores, el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” y el Teatro al Aire Libre.
Para la semana del 16 al 21 de junio se tiene una variedad de actividades programadas, entre ellas “Tikal: La Ciudad de las Voces”, que narra, por medio del ballet, el encuentro entre jóvenes y los animales del bosque tropical guatemalteco, donde la naturaleza refleja nuestras raíces e identidad.
También se presentará “La Llorona de Guatemala”, que llevará al público a ser testigo de cómo Juana comienza a ser asediada por apariciones de la Llorona, quien la sigue debido a una supuesta maldición que recae sobre ella y sobre el hijo que espera.
Sebastián Alarcón, conocido por ser uno de los imitadores más reconocidos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, llegará a la Gran Sala “Efraín Recinos” para presentar su “Tributo a Ricardo Arjona”, que llevará al público por un recorrido de sus grandes éxitos. Además, estará acompañado por la corista original Flor Lenz y músicos guatemaltecos.
La programación ofrece un abanico de actividades para toda la familia, con cine, teatro, danza y conciertos. Estas son las actividades programadas para esta semana.
Fecha
Del 16 al 21 de junio.
Hora
- Los horarios de las actividades van de las 18 a las 20 horas, de lunes a jueves.
- El domingo habrá actividades a las 14 y 16 horas.
Lugar
Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
Venta de boletos
https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/
Agenda de actividades
Martes 16 de junio
Tikal: La Ciudad de las Voces (Kevinne Urías)
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q150
Ópera y Canción (Karin Rademann)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Miércoles 17 de junio
Gala Coral: Homenaje a Papá
- Por: Coro Nacional de Guatemala
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: gratuito con boleto
La Llorona de Guatemala (Dariel Pérez)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q125
Antes del Relámpago
- Presentación de libro, Editorial Cultura
- Hora: 18 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: gratuito con boleto
Jueves 18 de junio
El Mundo de la Ópera y la Zarzuela (Vinicio Quezada)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Jairon Salguero: 30 años de humor
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Hora: 20 horas
- Precios:
- Platea: Q150
- Balcón 1 y palco 1: Q125
- Balcón 2 y palco 2: Q100
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
Aires Tropicales (Quinteto Xocomil)
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: boletos gratuitos
Viernes 19 de junio
Tributo a Ricardo Arjona
- Por: Sebastián Alarcón, de Chile
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q225
Vida Estamos en Paz
- De: José Mario Masella
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
Sábado 20 de junio
El Paabank
- Por: Ballet Moderno y Folclórico
- Hora: 20 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: Q50
Festival de Películas Japonesas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Tras Bastidores
- Precio: gratuito con boleto
A Media Luz
- Por: Latidos Dance Academy
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q150
Sábados Clásicos
- Por: Cuarteto Primavera
- Hora: 19 horas
- Lugar: Teatro de Bolsillo
- Precio: gratuito con boleto
Domingo 21 de junio
Concierto para Príncipes y Princesas
- Por: Coro Nacional de Guatemala
- Hora: 14 horas
- Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”
- Precio: gratuito con boleto
Gran Concierto de Tríos
- Por: Trío Idilio, Los Distantes, Los Cadejos y Los Andariegos de Jutiapa
- Hora: 16 horas
- Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”
- Precio: Q100
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