Festival de Junio 2026 reúne arte y cultura con “Tikal: La Ciudad de las Voces”, tributo a Ricardo Arjona y “El Paabank”, del 16 al 21 de junio

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es el punto de encuentro de diversas ramas artísticas y del público amante de la música, el teatro, la danza y el cine, que podrá disfrutar de estas expresiones durante el Festival de Junio 2026.

En su 21.ª edición, este festival dedicado al arte nacional y extranjero se celebrará hasta el 28 de junio y ofrecerá diversas actividades, algunas gratuitas y otras de bajo costo, para que todos puedan disfrutar de las artes distribuidas en distintos espacios del Teatro Nacional, como la Gran Sala “Efraín Recinos”, Tras Bastidores, el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” y el Teatro al Aire Libre.

Para la semana del 16 al 21 de junio se tiene una variedad de actividades programadas, entre ellas “Tikal: La Ciudad de las Voces”, que narra, por medio del ballet, el encuentro entre jóvenes y los animales del bosque tropical guatemalteco, donde la naturaleza refleja nuestras raíces e identidad.

También se presentará “La Llorona de Guatemala”, que llevará al público a ser testigo de cómo Juana comienza a ser asediada por apariciones de la Llorona, quien la sigue debido a una supuesta maldición que recae sobre ella y sobre el hijo que espera.

Sebastián Alarcón, conocido por ser uno de los imitadores más reconocidos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, llegará a la Gran Sala “Efraín Recinos” para presentar su “Tributo a Ricardo Arjona”, que llevará al público por un recorrido de sus grandes éxitos. Además, estará acompañado por la corista original Flor Lenz y músicos guatemaltecos.

La programación ofrece un abanico de actividades para toda la familia, con cine, teatro, danza y conciertos. Estas son las actividades programadas para esta semana.

Fecha

Del 16 al 21 de junio.

Hora

Los horarios de las actividades van de las 18 a las 20 horas, de lunes a jueves.

El domingo habrá actividades a las 14 y 16 horas.

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Venta de boletos

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/todos-los-eventos/

Agenda de actividades

Martes 16 de junio

Tikal: La Ciudad de las Voces (Kevinne Urías)

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q150

Ópera y Canción (Karin Rademann)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Miércoles 17 de junio

Gala Coral: Homenaje a Papá

Por: Coro Nacional de Guatemala

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: gratuito con boleto

La Llorona de Guatemala (Dariel Pérez)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q125

Antes del Relámpago

Presentación de libro, Editorial Cultura

Hora: 18 horas

Lugar: Teatro de Bolsillo

Precio: gratuito con boleto

Jueves 18 de junio

El Mundo de la Ópera y la Zarzuela (Vinicio Quezada)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Jairon Salguero: 30 años de humor

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Hora: 20 horas

Precios: Platea: Q150 Balcón 1 y palco 1: Q125 Balcón 2 y palco 2: Q100



Festival de Películas Japonesas

Hora: 19 horas

Lugar: Tras Bastidores

Precio: gratuito con boleto

Aires Tropicales (Quinteto Xocomil)

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Bolsillo

Precio: boletos gratuitos

Viernes 19 de junio

Tributo a Ricardo Arjona

Por: Sebastián Alarcón, de Chile

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q225

Vida Estamos en Paz

De: José Mario Masella

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

Festival de Películas Japonesas

Hora: 19 horas

Lugar: Tras Bastidores

Precio: gratuito con boleto

Sábado 20 de junio

El Paabank

Por: Ballet Moderno y Folclórico

Hora: 20 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: Q50

Festival de Películas Japonesas

Hora: 19 horas

Lugar: Tras Bastidores

Precio: gratuito con boleto

A Media Luz

Por: Latidos Dance Academy

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q150

Sábados Clásicos

Por: Cuarteto Primavera

Hora: 19 horas

Lugar: Teatro de Bolsillo

Precio: gratuito con boleto

Domingo 21 de junio

Concierto para Príncipes y Princesas

Por: Coro Nacional de Guatemala

Hora: 14 horas

Lugar: Gran Sala “Efraín Recinos”

Precio: gratuito con boleto

Gran Concierto de Tríos

Por: Trío Idilio, Los Distantes, Los Cadejos y Los Andariegos de Jutiapa

Hora: 16 horas

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Precio: Q100

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