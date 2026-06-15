Celebra a papá en el Museo del Ferrocarril con un viaje en tren, un toro mecánico y una celebración con temática mundialista

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Celebra a papá en el Museo del Ferrocarril con un viaje en tren, un toro mecánico y una celebración con temática mundialista

El Museo del Ferrocarril prepara una jornada especial para celebrar a papá, con un recorrido en tren, opciones gastronómicas y actividades inspiradas en la fiesta futbolística de la Copa Mundial.

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El Museo del Ferrocarril celebra los el día del padre con temática futbolística con recorridos en tren y actividades.(Foto: Prensa Libre 7 Museo del Ferrocarril Guatemala)

Uno de los recintos que resguarda la historia ferrocarrilera del país abrirá sus puertas para sumarse a la fiebre futbolera por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de sus actividades, anunció una celebración para papá, que contará con temática futbolística.

El Museo del Ferrocarril abrirá sus puertas al público para celebrar a quien, con su trabajo diario, es parte importante del sustento del hogar. Para festejar a papá, el Museo anunció sus recorridos en tren, que llevarán a los guatemaltecos a transitar por los viejos rieles que, en épocas pasadas, conectaban la ciudad.

El recorrido partirá de la estación del Museo hacia la conocida estación Gerona, un trayecto que toda la familia podrá disfrutar en este evento, que además incluirá una serie de actividades con temática futbolística, como espacios fotográficos, dinámicas y transmisión de los partidos del día.

El evento también ofrecerá dinámicas especiales, rifas para papá, el juego del toro mecánico, venta de alimentos y un espacio para intercambiar estampas con otros asistentes y así completar el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

Estas actividades forman parte de la celebración del Mes del Ferrocarrilero, que rinde homenaje a quienes, desde su trabajo, dieron vida a las líneas de tren, a las estaciones y condujeron este transporte desde 1880 hasta 1996.

Fecha

Domingo 21 de junio del 2026

Horario

A partir de las 9 horas

Lugar

9.ª avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precios

Q75 por persona

Costo por persona a partir de los cuatro años

Venta de entradas

Reserve su cupo a través de WhatsApp al 3994-1310

Actividades

  • Recorridos en tren de 35 minutos hacia Gerona
  • Rifas
  • Toro mecánico
  • Espacios fotográficos
  • Transmisión de los partidos del día
  • Venta de alimentos

Horarios de los recorridos

Como parte de la actividad, el recorrido saldrá de las instalaciones del Museo del Ferrocarril hacia la estación Gerona y tendrá una duración aproximada de 35 minutos.

Estos son los horarios: 9, 10.30, 12 y 13.30 horas.

Parqueo

10.ª avenida y 21 calle, zona 1 (portón azul)

Tarifa única: Q25

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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