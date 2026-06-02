“Jairon Salguero: 30 años de humor”, un espectáculo que repasa tres décadas de diversión para el público guatemalteco

Con monólogos que llevarán al público a reír a carcajadas, el comediante y actor guatemalteco Jairon Salguero celebrará 30 años de carrera en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Su espectáculo, que forma parte de la cartelera del Festival de Junio 2026, llevará a Salguero por un recorrido de sus mejores monólogos, chistes y anécdotas, con los que ha conquistado al público del país.

Con su estilo unipersonal, directo y sin personajes, Jairon Salguero ha logrado que el público ría a carcajadas gracias a sus rutinas humorísticas, inspiradas en la vida cotidiana, los pensamientos que a veces se callan y situaciones por las que han pasado muchas personas.

El actor, dramaturgo y comediante compartió con Prensa Libre que los asistentes podrán sumergirse en un espectáculo de comedia que recorre estos más de 30 años de carrera de forma humorística.

“Compartiré algunos de aquellos chistes sencillos que inventaba cuando era niño. Luego haré un recorrido por los principales monólogos de mi carrera, entre ellos Púchica, Somos los Chapines, Cásate y Verás, así como El Humor Está en Todas Partes”.

Para este espectáculo, explicó el comediante, hará una síntesis de esas producciones y presentará tres rutinas nuevas: una sobre la vida cotidiana en Guatemala, otra sobre el matrimonio y una más dedicada a su abuela.

Jairon Salguero explicó que de su abuela, María Isabel Hernández, heredó la comedia y las ganas de contar historias.

Con dos horas de función, el artista no estará solo, pues tendrá como invitados a dos comediantes conocidos como Pedro Chilaquila (Julio Fong) y Chicote Chapín (Rodrigo Martínez), quienes serán los encargados de abrir el espectáculo.

Cada uno presentará una rutina independiente de aproximadamente 15 minutos. Después quedaré solo en el escenario, acompañado únicamente de un micrófono”, dijo Salguero.

Invitó al público a celebrar la comedia guatemalteca y a utilizar la risa como un espacio de alivio frente al estrés.

Fecha

Jueves 18 de junio del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos” del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precios

Platea: Q150

Balcón 1 y palco 1: Q125

Balcón 2 y palco 2: Q100

Venta:

https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/jairon-salguero-30-anos-de-humor-platea/

Clasificación:

Publico desde los 13 años

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