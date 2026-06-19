Robert Downey Jr. habla de Avengers: Doomsday y asegura que podría continuar el legado de Infinity War y Endgame

Luego del impacto narrativo y cinematográfico que tuvieron Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, Marvel Studios busca un regreso triunfal a la gran pantalla con una nueva película que traerá de vuelta a Robert Downey Jr., aunque esta vez como supervillano.

El actor, aclamado por su interpretación de Iron Man, dejará atrás la armadura del superhéroe para transformarse en un villano. No será cualquier antagonista, sino el temido Doctor Doom.

En esta nueva entrega de la saga Avengers, se deja atrás a varios de los superhéroes que formaron parte del éxito de la franquicia y se presenta a una nueva generación de héroes que deberá proteger a la humanidad del Doctor Doom.

Aunque para muchos aficionados al cine de superhéroes Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame representan la cúspide de Marvel, Robert Downey Jr. resaltó que Avengers: Doomsday estará a la altura de sus antecesoras.

Pese a que confesó que alcanzar el nivel de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame representó un reto complicado, el actor aseguró que el trabajo realizado por el equipo permitió cumplir con las exigencias del proyecto y afrontar el desafío de estar a la altura del legado que dejó la franquicia.

Fue durante una conversación con CBR donde Robert Downey Jr. reveló cómo fue convencido de asumir el reto de participar en un proyecto que busca igualar o superar el impacto de Avengers: Endgame.

En la conversación también participó el director Joe Russo, quien destacó que la producción alcanzó un punto que permitirá cumplir con las expectativas del público respecto de esta nueva entrega.

El nivel alcanzado fue considerado más que suficiente gracias a la estructura de la trama y de los personajes que la conforman. Joe Russo destacó que esta nueva película traerá sorpresas para los aficionados a los cómics y al cine de superhéroes.

Uno de los aspectos que resaltó fue la complejidad emocional de la historia, ya que explora relaciones y situaciones que aportarán madurez a la narrativa.

Se conoce que esta nueva película se estrenará en los cines el 18 de diciembre bajo el sello de Marvel Studios.