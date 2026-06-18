Mundial 2026: las celebridades del K-pop que visitan México para apoyar a la selección de Corea del Sur

Corea del Sur inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria de 2-1 ante la selección de República Checa, lo que generó celebraciones entre sus aficionados. La pasión por el futbol y el orgullo por su selección también atrajeron a México a diversas celebridades e idols, quienes han acompañado al equipo en la cancha.

Luego de la participación de la selección de Corea del Sur, el pasado 11 de junio, diferentes celebridades han compartido fotografías de su visita al Estadio Guadalajara, entre ellas figuras del K-pop, como Karina, líder de Aespa, y Lee Seung-hoon.

Más allá de los escenarios, los artistas surcoreanos se han unido a la celebración del futbol para acompañar a su selección desde tierras mexicanas, con la esperanza de que avance de la fase de grupos.

Este evento, que une al mundo, ha atraído a celebridades de diversos países que han llegado a las tres sedes del Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá. Los idols han sido quienes principalmente han captado la atención durante el torneo.

Una de las artistas destacadas fue la cantante, modelo y actriz Hayoung, conocida a escala internacional por formar parte del grupo femenino de K-pop Apink.

Por medio de sus redes sociales, la idol ha mostrado su visita a México, tanto al estadio para animar a sus compatriotas como en sus recorridos por el país. Fue en Instagram donde compartió el mensaje: “Convertirme en un Diablo Rojo en México para animar a los Guerreros Taeguk”, en referencia a su selección.

Otra de las celebridades que ha captado la atención en las redes sociales es Lee Seung-hoon, coreógrafo y cantante que se dio a conocer por su participación en K-pop Star.

El artista, quien alcanzó fama internacional como integrante del grupo de K-pop WINNER, también fue visto en México para apoyar a su selección. Compartió su experiencia dentro y fuera del estadio y señaló que este jueves acompañará a su equipo en el partido contra México.

La visita más destacada en medios de comunicación y redes sociales ha sido la de Karina y Winter, integrantes de la agrupación femenina de K-pop Aespa, quienes viajaron a Guadalajara para presenciar el debut de la selección surcoreana.

Karina, líder de la agrupación, compartió con sus más de 22.5 millones de seguidores en Instagram cómo vivió este primer encuentro. Junto a una publicación escribió: “Fue uno de los momentos más cercanos”, al referirse a su ubicación en las primeras filas del estadio.

Por su parte, Winter compartió en sus redes sociales el mensaje: “Corea es la mejor”, acompañado de imágenes y momentos vividos durante el partido.

La actriz y modelo Song Hae-na también destacó entre las celebridades que han visitado México. Conocida por películas como Love Reset y por su participación en programas de modelaje en Corea del Sur, mostró su apoyo a la selección.

“Vamos, Corea del Sur”, dijo la cantante Kwon Eun-bi luego de visitar el Estadio Guadalajara durante el primer partido de Corea del Sur. La artista es conocida internacionalmente por haber sido integrante de IZ*ONE.