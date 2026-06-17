Premios Óscar: El director mexicano Guillermo del Toro se integra a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

Un nuevo escenario le espera al director mexicano Guillermo del Toro, luego de ser elegido como integrante de la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Será desde la rama que representa a los directores que Guillermo del Toro se integrará a esta junta para el período 2026-2027. Por medio de un comunicado, la Academia de Hollywood anunció que los gobernadores asumirán sus cargos en la primera reunión programada de la junta.

En la búsqueda de la equidad en la representación de las distintas ramas, los Premios Óscar detallaron que las ramas que componen la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood contarán con tres gobernadores elegidos por sus miembros, entre ellos el mexicano, como representante de los directores.

Entre las personalidades que ya forman parte de la junta y se mantendrán en el cargo figuran Lou Diamond Phillips, en la rama de actores, y Dana Stevens, en la de escritores. Mientras tanto, personalidades como Guillermo del Toro, Kris Bowers y Fred Berger se integran por primera vez.

Se conoce que Guillermo del Toro fue elegido para un período de un año, durante el cual, junto con los demás miembros, deberá definir la estrategia y el funcionamiento de la Academia de Hollywood.

En total, fueron elegidos 57 gobernadores y tres designados por la presidencia de la Academia. Medios como The Hollywood Reporter destacan que este grupo no toma decisiones sobre los ganadores de los premios, sino que se encarga de analizar las políticas internas, los cambios y las reglas de la Academia.

Con este cargo, destaca la revista, Guillermo del Toro podrá velar por los intereses de sus compañeros directores. Aunque en cada elección los integrantes pueden ejercer hasta dos mandatos de tres años, consecutivos o no, el cineasta fue elegido para el período 2026-2027.

Con 19 ramas, la Academia de Hollywood ha sumado las áreas de Animación, Producción y Tecnología, y Cortometraje.

La nueva junta también incorpora ajustes en la representación de algunas áreas, como Cortometraje, Animación, Producción y Tecnología.