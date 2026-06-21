Eclipse solar total de 2026: cuándo será, países donde podrá observarse, trayectoria y horarios del fenómeno astronómico

Luego del espectáculo que dejó el eclipse solar anular ocurrido en febrero pasado, aficionados a la astronomía y científicos esperan el eclipse solar total que convertirá nuevamente al Sol en protagonista de un fenómeno astronómico único, visible principalmente en el hemisferio norte.

El 2026 regalará al mundo un segundo eclipse solar, que ocurrirá el próximo 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra. Quienes se encuentren dentro de la trayectoria de la sombra del satélite podrán presenciar un espectáculo visual excepcional.

La NASA explica que un eclipse solar ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de forma parcial o total, lo que ofrece una vista singular de ambos cuerpos celestes. El fenómeno se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y proyecta una sombra sobre el planeta que bloquea la luz solar.

En el caso de un eclipse solar total, la Luna bloquea por completo la cara visible del Sol. Como resultado, quienes se encuentren dentro de la sombra podrán observar cómo el cielo se oscurece de manera similar al anochecer.

“Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona en el recorrido de un eclipse solar total pueden ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que de otro modo suele estar oscurecida por la cara brillante del Sol”, destaca la agencia.

La NASA señala que este fenómeno es poco frecuente porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que la Tierra y el Sol. Cuando estos cuerpos se alinean, se produce una temporada de eclipses, un evento que ocurre dos veces al año.

Además, el eclipse solar total es el único que permite a los observadores retirarse brevemente los anteojos de protección, específicamente durante el momento en que la Luna bloquea por completo al Sol. Esta fase suele durar menos de dos minutos.

Lugares donde se verá el Eclipse solar total

En lugares como Groenlandia, Rusia y algunas zonas del Atlántico Norte, la oscuridad se prolongará más que en otros territorios, aunque seguirá siendo inferior a los dos minutos.

Según datos de la NASA, el eclipse podrá observarse el 12 de agosto del 2026. La franja de totalidad cruzará el océano Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de España y el extremo noroeste de Portugal.

En países como Rusia, Estados Unidos y Canadá, el fenómeno será visible de forma parcial, ya que estas regiones se ubicarán dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de totalidad. En esas áreas, la Luna no cubrirá completamente la cara del Sol.

De acuerdo con medios especializados, el eclipse también podrá apreciarse en gran parte de Norteamérica, Europa y el extremo norte de África. Groenlandia, Islandia y España figuran entre los lugares con mejores condiciones para observar el fenómeno.

Mapa global de la trayectoria de la sombra proyectada durante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. (Imagen: crédito NASA)

Cómo ocurrirá este fenómeno

Según la NASA, la sombra del eclipse solar total aparecerá primero en el extremo norte de Siberia y avanzará hacia el sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte, para luego pasar por Islandia y España.

En el resto de Europa, así como en países de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá, y en algunas regiones de África, se observará un eclipse parcial.

Países y horarios donde se observará el eclipse solar total

Ciudad Comienza parcialmente Comienza la totalidad Fin de la totalidad Fin del eclipse parcial León (España) 19.32 horas 20.28 horas 20.30 horas 21.22 horas Reikiavik (Islandia) 16.47 horas 17.48 horas 17.49 horas 18.47 horas Valencia (España) 19.38 horas 20.32 horas 20.33 horas 21.01 horas* Zaragoza (España) 19.34 horas 20.29 horas 20.30 horas 21.07 horas*

Eclipse parcial

Ciudad Comienza parcialmente Máximo Cobertura Fin del eclipse parcial Anchorage, Alaska (EE. UU.) 7.36 horas 8.21 horas 28% 9.09 horas Nueva York, Nueva York (EE. UU.) 13.07 horas 13.54 horas 9% 14.38 horas Washington, D. C. (EE. UU.) 13.17 horas 13.53 horas 4% 14.27 horas Barcelona (España) 19.35 horas 20.29 horas 99% 20.54 horas* Berlín (Alemania) 19.15 horas 20.08 horas 85% 20.38 horas* Lisboa (Portugal) 18.39 horas 19.36 horas 95% 20.29 horas Londres (Reino Unido) 18.17 horas 19.13 horas 91% 20.06 horas Madrid (España) 19.36 horas 20.32 horas 99% 21.16 horas* Oslo (Noruega) 19.02 horas 19.57 horas 83% 20.49 horas París (Francia) 19.22 horas 20.17 horas 92% 21.09 horas San Petersburgo (Rusia) 19.59 horas 20.51 horas 79% 21.00 horas*

(Tablero de horarios porporcionados por la nasa (Hora local de las ciudades) donde se verá el eclipse. los que tiene un asterisco debajo de la columna “Fin del eclipse parcial” indica que el eclipse finalizará después del atardecer y que la hora indicada corresponde a la puesta de sol destaca la agencia.

*Con información de la NASA