¿Por qué el Sol parece detenerse? Así será el solsticio de verano este domingo

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¿Por qué el Sol parece detenerse? Así será el solsticio de verano este domingo

Conozca la razón científica por la que el 21 de junio tiene más horas de luz y ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte.

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¿Por qué el Sol parece detenerse? Así será el solsticio de verano este domingo

Este domingo 21 de junio en el hemisferio norte, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo. (Foto Prensa Libre: Freepik/ Magnific/ jcomp)

La inclinación de la Tierra (unos 23.5°) provoca que, durante el solsticio, uno de los hemisferios reciba más luz solar. Este fenómeno suele ocurrir entre el 20 y el 21 de junio y, aunque dura solo un instante, sus efectos se celebran durante toda la jornada, explica David López, el niño genio astrónomo, en la serie del Calendario Astronómico publicado por Prensa Libre.

En el hemisferio norte, donde se ubica Guatemala, ese día es el más largo del año: hay más horas de luz y menos de oscuridad dice López y agrega que es el inicio del verano astronómico. En cambio, en el hemisferio sur, la jornada es más corta y da paso al invierno astronómico.

El solsticio de verano que comienza el 21 de junio de 2026 marca el día más largo del año debido a que la inclinación del eje terrestre orienta el hemisferio norte hacia el Sol, anota EFE.

El día más largo en el hemisferio norte marca el comienzo de la estación estival o verano en una parte del planeta: América del Norte, Europa, Asia y el norte de África. 

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El solsticio de verano marcará el día más largo del año
(Infografía Prensa Libre: EFE)

Mientras que para el hemisferio sur comienza el invierno y será la noche más extensa del año para países como Argentina, Chile Sudáfrica y Australia, explica Infobae, citando a la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

El solsticio de verano marcará el día más largo del año
(Infografía Prensa Libre: EFE)

Este domingo 21 de junio en el hemisferio norte, el Sol alcanza su punto más alto en el cielo. Desde nuestro punto de vista, parece que se detiene, de ahí el término en latín solstitium, que significa “Sol quieto”, explica López.

El solsticio de verano marcará el día más largo del año
(Infografía Prensa Libre: EFE)

En el solsticio de verano el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, explica EFE.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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