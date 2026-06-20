Video: Con mariachis, Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Jr. en su cumpleaños

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Video: Con mariachis, Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Jr. en su cumpleaños

En medio de la celebración del Mundial, donde su pareja es uno de los protagonistas, la modelo Georgina Rodríguez decidió celebrar el cumpleaños de Cristiano Jr. con una fiesta amenizada por mariachis mexicanos.

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CAKOVEC (Croatia), 18/05/2025.- Cristiano Ronaldo Jr. of Portugal before the Vlatko Markovic International Tournment under-15 final soccer match between Portugal and Croatia in Cakovec, Croatia, 18 May 2025. (Croacia) EFE/EPA/ANTONIO BAT

Cristiano Ronaldo Jr. de Portugal durante la final del torneo internacional sub-15 de Vlatko Markovic entre Portugal y Croacia en Cakovec. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 17 de junio, la familia de Cristiano Ronaldo celebró no solo el debut de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también el cumpleaños del primogénito del astro del futbol, quien cumplió 16 años.

Mientras Cristiano Ronaldo se concentra en el Mundial, fue su prometida, Georgina Rodríguez, quien le dio una sorpresa a Cristiano Jr., al llevarle un grupo de mariachis mexicanos para celebrar.

El momento la colocó en el centro de la atención en las redes sociales, pues durante una fiesta íntima con amigos del también futbolista, la empresaria le llevó un pastel formado por una torre de donas y, cuando sopló las velas, entró un grupo de mariachis.

Al son de Las mañanitas, se observa a Georgina Rodríguez emocionada por celebrar los 16 años del primogénito de CR7. El video publicado por la modelo muestra la preparación de la fiesta en la piscina, donde había comida, juegos de tiro y arreglos de globos.

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Además del video, Georgina Rodríguez compartió un mensaje conmovedor dedicado a Cristiano Jr., en el que dijo: “Aunque midas casi dos metros, siempre serás mi niño pequeño”.

Asimismo, le deseó “una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial”. Georgina Rodríguez resaltó que su mamá, papá y hermanos lo aman.

Otro de los que envió un mensaje a Cristiano Jr. fue el jugador del Al Nassr, quien también compartió una felicitación para su hijo. Fue previo al enfrentamiento de Portugal con República del Congo, que terminó empatado 1-1, cuando Ronaldo envió un mensaje a su hijo.

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A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de ambos junto al mensaje: “¡Felicidades, hijo! Tu padre te ama”.

Medios como ¡Hola! destacan también el mensaje de su abuela Dolores Aveiro, quien lo cuidó durante sus primeros años de vida.

“¡¡Felicidades!! Hoy es día de fiesta, mi niño cumple años. Que pases un día muy feliz. Ya estamos juntos para celebrar y que este día se repita muchos, muchos años. Besos. Abuela te quiere mucho”, dijo Aveiro al celebrar los 16 años del primer nieto de Cristiano Ronaldo.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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