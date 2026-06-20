Dua Lipa y su boda con Callum Turner: las fotos que muestran la elegancia de la ceremonia y el vestido que usó en Italia

Uno de los temas de conversación en redes sociales ha sido la boda de la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, celebrada en Italia, donde la moda y las celebridades fueron parte de la conversación. Días después de la celebración, la cantante compartió las fotografías oficiales de su boda.

En una celebración del amor y la moda, Dua Lipa captó la atención en Italia luego de festejar durante tres días su lujosa boda, después de su boda civil en Londres, celebrada el pasado 31 de mayo de forma privada.

Fue el pasado fin de semana cuando se celebró la cena de bienvenida, efectuada en Palermo. Para la ocasión, la cantante lució un vestido de cuero blanco de Bottega Veneta.

Para el brunch nupcial, destaca Vogue, Dua Lipa optó por un vestido transparente de Chloé, confeccionado a la medida con encaje floral. Sin embargo, lo que más expectativa generaba era el vestido de alta costura que lució en la boda, de la marca Chanel.

El vestido, bordado con detalles de plumas y cristales, fue complementado con un tocado adornado con plumas, además de un velo largo bordado. Vogue destaca que el diseñador Matthieu Blazy confeccionó el vestido para Chanel.

Dua Lipa caminó al altar con un vestido Chanel con detalles como escote halter, espalda descubierta y una larga cola con efecto de plumas, bordada a mano con 480 mil cuentas por el taller Atelier Montex, destaca Infobae sobre la pieza utilizada por la intérprete de New Rules.

El vestido de la artista posee joyas con efecto trompe l’oeil que, según medios internacionales, requirieron al menos 1,115 horas de trabajo de bordado, lo que convierte a este atuendo en una pieza única.

El novio utilizó un traje de sastre hecho a la medida por la marca Louis Vuitton, de color negro, y llevó una rosa roja como adorno.

Medios internacionales resaltan que la boda de Dua Lipa y Callum Turner tuvo lugar en una mansión del siglo XVIII ubicada en Bagheria, sitio que Infobae destaca como el pequeño Versalles.

Hasta ahora se ha dado a conocer que celebridades como Donatella Versace, Charli XCX, Olivia Dean, Grace Gummer y Elton John estuvieron entre los invitados a la ceremonia. Este último fue el encargado de interpretar para la pareja la canción Your Song.

A días de su unión, la intérprete de Love Again compartió una serie de fotografías de la boda junto con el mensaje “Mr. & Mrs.”, donde muestra cómo se vivió ese momento, su historia de amor y su vestido. Las fotografías fueron tomadas por el reconocido fotógrafo David Sims.