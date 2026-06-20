Elenco de Friends despide a James Burrows, el director detrás de episodios icónicos de la serie y de Cheers

Uno de los directores más importantes de la industria televisiva en Estados Unidos, y quien estuvo detrás de éxitos mundiales como Friends, The Big Bang Theory, Cheers y Dos hombres y medio, falleció el 19 de junio a los 85 años. Luego del anuncio de su muerte, personalidades del mundo del espectáculo enviaron mensajes de despedida al director de televisión.

Conocido por trabajar en más de un millar de episodios de diferentes sitcoms o comedias televisivas, James Burrows se convirtió en un referente de la comedia televisiva gracias a su dirección y creatividad.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que el director de televisión había fallecido “en paz y rodeado de su amada familia”. Aunque se omitieron datos sobre la causa de su muerte, el comunicado resalta sus cinco décadas de trabajo, durante las cuales ayudó a moldear la comedia televisiva.

Aunque sus estudios se orientaron hacia la actuación y completó una maestría en la Yale School of Drama, que impulsó su carrera en el teatro, fue en 1974 cuando se adentró en la pantalla pequeña al dirigir un episodio de The Mary Tyler Moore Show.

Su talento lo llevó a continuar en las artes, pero esta vez desde la dirección, lo que lo llevó a dirigir episodios de The Bob Newhart Show, Rhoda, Laverne & Shirley y Taxi, destaca la revista Hola.

Fue en la serie Taxi donde James Burrows se consolidó como director al participar en más de 70 episodios, los cuales le valieron diversos premios Emmy. En la década de 1980, el director dio un paso más en su carrera al cocrear la serie Cheers, considerada uno de los mayores éxitos internacionales de la comedia televisiva.

Esta serie llevó a Burrows a dirigir 243 episodios y lo consolidó como uno de los “maestros de la comedia”, destaca Hola. Su éxito lo llevó a incorporarse a la reconocida serie Friends, además de dirigir episodios de producciones como Dos hombres y medio, Will & Grace, The Big Bang Theory y Frasier.

James Burrows acumuló 11 premios Emmy y cinco galardones del Sindicato de Directores, destaca la revista, que resalta cómo su trabajo lo consolidó como uno de los grandes referentes de los sitcoms.

Recordada por su papel de Phoebe, Lisa Kudrow compartio una foto junto a director de televisión en honor a su fallecimiento. (Foto redes sociales: @lisa Kudrow)

Personalidades se despiden de James Burrows

Luego de trabajar con grandes figuras de la comedia y de ser parte de su formación en televisión, James Burrows dejó un legado entre quienes compartieron con él los sets de grabación. Varias personalidades lo despidieron con mensajes de cariño.

Matt LeBlanc, conocido por su papel de Joey en Friends, compartió: “Las palabras no pueden describir el impacto y la influencia que tuviste en nosotros y en todos los que tuvieron la suerte de haberte conocido. Usted, señor, es un verdadero icono en muchos niveles. Buenos deseos en tu próximo acto. Te echaremos de menos. Dios te bendiga”.

David Schwimmer, quien dio vida a Ross, también se despidió del director con el mensaje: “Sacó lo mejor de cada actor con el que trabajó y elevó cada programa que dirigió, haciéndolo más divertido y más conmovedor de lo que nadie esperaba. Jimmy, ya te extraño y te estaré eternamente agradecido. Gracias por ser un director, mentor y amigo tan maravilloso”.

La actriz Jennifer Aniston también se sumó a los mensajes de despedida al expresar: “Hay momentos decisivos en el mundo de la comedia de media hora, y trabajar con Jimmy Burrows es uno de los que siempre soñé”.